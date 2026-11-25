该地区共有54个居民点遭到敌方炮火袭击。伊万·费多罗夫于11月25日表示，在对扎波罗热的袭击中，有两人遇难，另有31人受伤，其中包括5名儿童。

据他介绍，俄罗斯军队对扎波罗热、科米舒瓦萨、巴拉比诺、亚斯纳波利亚纳、利斯蒂夫卡、 奥达里夫卡、塔夫里亚斯基、扎里奇内、诺沃罗齐夫卡、佐夫塔·克鲁奇、佐夫滕科、诺沃特罗伊茨基、诺沃伊万尼夫卡、特鲁多奥列尼夫卡、马里夫卡和韦塞利亚卡发动了13次空袭。

414架不同型号的无人机（主要是FPV无人机）袭击了扎波罗热、维尔尼亚ンス克、马洛卡特里尼夫卡、里奇内、特尔努瓦特、切尔沃诺第聂伯夫卡、格里戈里夫卡、诺沃雅科夫利夫卡、 扎帕斯内、斯莫罗迪内、里兹德维扬卡、科西夫采韦、帕夫利夫斯克、斯特普诺吉尔斯克、 普拉夫尼、普里莫尔斯克、卢基扬诺夫斯克、帕夫利夫卡、奥里霍夫、什切尔巴基、新安德烈耶夫卡、新帕夫利夫卡、普雷奥布拉日恩卡、新达尼利夫卡、小托克马奇卡、切尔沃努克里尼察、奥梅尔尼克、比洛吉里亚、 查里夫内、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、吉尔克、斯塔罗乌克兰卡、韦尔赫尼亚·特尔萨、科帕尼、多林卡、里夫内、沃兹德维日夫卡以及诺韦·扎波罗热。

俄军对里奇内、特尔努瓦托、切尔沃诺德尼普罗夫卡、格里戈罗夫卡、诺沃雅科夫利夫卡、里兹德万卡、科西夫采沃、斯特普诺吉尔斯克、普拉夫尼、 普里莫尔斯基、卢基扬诺夫斯基、帕夫利夫卡、奥里霍夫、什切尔巴赫、新安德烈耶夫卡、新帕夫利夫卡、普雷奥布拉日恩卡、新达尼洛夫卡、小托克马奇卡、切尔沃尼娅·克里尼察、奥梅利尼克、比利戈里耶、 查里夫内、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯基、吉尔科姆、斯塔罗乌克兰卡、韦尔赫尼·特尔西、科帕尼、多林卡、里夫内、沃兹德维日夫卡以及新扎波罗热。

费多罗夫指出，已收到488起关于住房、车辆及基础设施遭破坏和损毁的报告。

由于俄罗斯无人机袭击，苏姆和塞雷迪诺-布德斯基社区有两人遇难，另有三人受伤。乌克兰国家警察于11月25日通报了这一情况。

由于俄罗斯炮击导致能源基础设施受损，扎波罗热州部分居民陷入断电状态。扎波罗热州行政管理局代理局长米哈伊尔·塞米金于11月25日通报了这一情况。

11月24日，俄罗斯占领军使用Shahed型喷气式无人机袭击了沃伦州科韦尔社区。其中一架无人机击中了一家企业的厂区。

11月23日，在苏姆州克拉斯诺皮尔社区，俄军用无人机精准打击了一辆运送面包和食品的汽车。袭击后引发了火灾。

11月23日星期一，位于基辅市中心的喀尔巴阡山风味牛排馆瓦特拉因俄罗斯炮击而受损。

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