过去24小时内，俄军袭击了该地区46个居民点。截至11月26日早晨，因扎波罗热市及扎波罗热区遭受袭击，共有18人受伤，其中包括3名儿童。

扎波罗热州国防委员会联席主席伊万·费多罗夫在Telegram上通报了这一情况。

据他称，俄军对扎波罗热市、 科米舒瓦西、扎里奇内、亚斯纳亚波利亚纳、塔夫里亚斯基、诺沃罗齐夫卡、日夫塔克鲁奇、日夫特恩科、诺沃特罗伊茨基、诺沃伊万尼夫卡和库什乔沃

641架不同型号的无人机（主要是FPV无人机）袭击了扎波罗热、维尔尼亚ンス克、 里奇内、罗祖米夫卡、新雅科夫利夫卡、里兹德维扬卡、普里多罗日涅、科西夫采韦、斯特普诺吉尔斯克、特尔努瓦特、斯特波韦、普里莫尔斯克、卢基扬诺夫斯克、帕夫利夫卡、奥里赫夫、 什切尔巴基、新安德烈耶夫卡、新帕夫洛夫卡、普雷奥布拉日恩卡、新达尼洛夫卡、小托克马奇卡、切尔沃纳·克里尼察、叶戈罗夫卡、比洛吉里亚、 查里夫内、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、吉尔克、多布罗皮利亚、韦尔赫尼亚·特尔萨、科帕尼、多林卡、里夫内、沃兹德维日夫卡和诺韦·扎波罗热。

记录到针对扎波罗热、柳比茨基、帕夫利夫卡和多林卡的四次多管火箭炮袭击。

敌人对科西夫采沃、斯特普诺吉尔斯克、斯特波沃、普里莫尔斯克、卢基扬诺夫斯克、帕夫利夫卡、奥里霍夫、什切尔巴赫、新安德烈耶夫卡、 普雷奥布拉日恩卡、新达尼利夫卡、小托克马奇卡、比洛吉尔、查里夫内、新塞利夫卡、古利亚皮尔斯基、吉尔科姆、上特尔西、科帕尼、多布罗皮利和沃兹德维日夫卡发动了142次炮击。

费多罗夫指出，已收到381起关于住房、车辆及基础设施被摧毁或受损的报告。

此前，俄军在哈尔科夫州用无人机击中一辆民用汽车，造成两人死亡。

11月25日（周三）白天，俄军使用无人机袭击了波尔塔瓦区的一处能源设施，导致四人受伤。

11月25日凌晨，俄罗斯的袭击导致基辅市亚历山大·多夫琴科国家故事片电影制片厂的酒店兼宿舍楼受损。爆炸产生的冲击波将一至九层的窗户震碎。 住户未受伤害。

关注我们在