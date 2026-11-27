11月26日全天，俄军对扎波罗热州49个居民点发动了699次袭击。由于扎波罗热市及扎波罗热区遭到袭击，造成1人死亡，另有16人受伤。

据他称，敌军对科扎基夫斯基镇发动了导弹袭击。 此外，俄军还对巴拉比诺、扎里奇内、亚斯纳亚波利亚纳、库什乔沃、诺沃伊万诺夫卡、什查斯利沃、舍甫琴科夫斯基、奥达罗夫卡、塔夫里耶夫斯基、诺沃罗佐夫卡、 扎帕斯诺耶、尤尔基夫卡和特鲁多柳比夫卡等地区发动了18次空袭。

564架不同型号的无人机（主要是FPV无人机）袭击了扎波罗热、卡尼夫斯克、罗祖米夫卡、斯特普诺吉尔斯克、 里奇内、普里莫尔斯克、斯特波韦、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、诺沃雅科夫利夫卡、奥里霍夫、什切尔巴基、诺沃达尼利夫卡、诺沃安德烈夫卡、 小托克马奇卡、普雷奥布拉日恩卡、新帕夫利夫卡、查里夫内、比洛吉里亚、切尔沃努克里尼察、叶戈罗夫卡、新塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、科帕尼、多林卡、 吉尔克、上特尔萨、里夫内、沃兹德维日夫卡、多布罗皮利亚、里兹德维扬卡、普里多罗日涅、科西夫采韦、新扎波罗热和特尔努瓦特。

此外，还记录到两起针对古利亚皮尔斯克和叶戈罗夫卡的火箭炮齐射（RSZV）袭击。

俄军还对斯特普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、斯特波沃、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、奥里霍夫、什切尔巴赫、诺沃达尼洛夫卡、诺沃安德烈夫卡、马利耶·托克马奇卡、 普雷奥布拉日恩卡、查里夫内、比洛吉尔、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、吉尔科姆、科帕尼、韦尔赫尼·特尔西、沃兹德维日夫卡、多布罗皮利亚和科西夫采等地区发动了114次炮击。

过去24小时内，共收到119起关于住宅、汽车和基础设施遭破坏及受损的报告。

扎波罗热州国防委员会联席主席伊万·费多罗夫在Telegram上通报了这一情况。

自11月26日晚起，俄军曾20余次出动无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州的五个区。炮击造成1人死亡，另有2人受伤。此外，还记录到企业、居民楼及基础设施受损的情况。

11月26日晚，俄军袭击了扎波罗热市。一处基础设施设施遭到打击，其中一栋厂房在袭击后发生火灾。目前尚无人员伤亡报告。

在扎波罗热，因11月26日（周四）俄罗斯对第聂伯罗区炮击而受伤的人数已增至四人。 与此同时，第聂伯水电站大坝上的车辆通行已部分恢复——现在可以从市中心经此大坝驶往第聂伯河右岸。此前有报道称有1人死亡、1人受伤。

2026年11月26日星期四，俄罗斯军队袭击了扎波罗热市，造成1人死亡、1人受伤，扎波罗热州军事行政局代理局长米哈伊尔·塞米金通报了这一情况。 袭击目标是该市的第聂伯区，该区交通基础设施遭到打击。

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