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重点 与俄罗斯联邦的战争

俄罗斯代表团在阿布扎比会谈后更改了关于新闻简报会的计划

UA NEWS 11 十一月 2026 09:09
俄罗斯代表团在阿布扎比会谈后更改了关于新闻简报会的计划

俄罗斯代表计划在乌克兰、美国和俄罗斯三方会谈结束后向记者发表讲话。预计俄罗斯代表团将于今天下午发表声明。

据他称，俄罗斯代表团将在阿布扎比会谈结束后向媒体发表声明

与此同时，俄方计划有所调整。在11月10日举行的第一轮谈判结束后，俄方代表曾宣布不会为记者举行简报会。

现在，俄罗斯代表团打算在第二天的谈判结束后与媒体进行交流。

俄罗斯媒体报道了这一消息。

11月11日（周三），乌克兰、美国和俄罗斯关于解决战争的三方谈判将在阿布扎比（阿联酋首都）进入第二天。各方计划讨论可能的停火、能源问题以及黑海安全问题。

需要指出的是，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基已听取了乌克兰谈判代表团关于11月10日在阿布扎比（阿联酋）举行的首日磋商结果的汇报。 谈判进程始于与欧洲和美国伙伴的磋商，随后举行了由乌克兰、美国和俄罗斯代表团参加的三方会谈。

在阿布扎比的谈判中，乌克兰提出了与俄罗斯进行大规模战俘交换的问题据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称各方讨论了“1000换1000”甚至“1500换1500”的交换方案。 目前尚未达成最终协议，但美国代表团计划在今后与俄方接触时再次提出这一问题。

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