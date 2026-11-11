俄罗斯代表计划在乌克兰、美国和俄罗斯三方会谈结束后向记者发表讲话。预计俄罗斯代表团将于今天下午发表声明。

据他称，俄罗斯代表团将在阿布扎比会谈结束后向媒体发表声明。

与此同时，俄方计划有所调整。在11月10日举行的第一轮谈判结束后，俄方代表曾宣布不会为记者举行简报会。

现在，俄罗斯代表团打算在第二天的谈判结束后与媒体进行交流。

俄罗斯媒体报道了这一消息。

11月11日（周三），乌克兰、美国和俄罗斯关于解决战争的三方谈判将在阿布扎比（阿联酋首都）进入第二天。各方计划讨论可能的停火、能源问题以及黑海安全问题。

需要指出的是，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基已听取了乌克兰谈判代表团关于11月10日在阿布扎比（阿联酋）举行的首日磋商结果的汇报。 谈判进程始于与欧洲和美国伙伴的磋商，随后举行了由乌克兰、美国和俄罗斯代表团参加的三方会谈。

在阿布扎比的谈判中，乌克兰提出了与俄罗斯进行大规模战俘交换的问题。 据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，各方讨论了“1000换1000”甚至“1500换1500”的交换方案。 目前尚未达成最终协议，但美国代表团计划在今后与俄方接触时再次提出这一问题。

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