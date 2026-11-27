11月27日，由于俄罗斯对能源基础设施的袭击，乌克兰六个州的的部分用户断电。敌军再次对变电站和电网发动了袭击。第聂伯罗彼得罗夫斯克州和赫尔松州的局势依然最为严峻。

过去24小时内，敌军再次袭击了关键变电站和配电网络。截至上午，第聂伯罗彼得罗夫斯克州、扎波罗热州、基洛沃格勒州、苏梅州、哈尔科夫州和赫尔松州的部分用户仍处于断电状态。

电力供应最困难的地区

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州和赫尔松州，由于炮击，大部分用户断电。电力工作人员正在努力恢复供电。

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，由于设备受损以及高压电网电压下降，不得不紧急断电。该地区的正常供电时间表无法立即恢复。

“待电力系统状况稳定后，将恢复按计划的限电安排，”简报中指出。

关于限电时间表

11月27日当天，乌克兰大部分地区实施按小时轮流限电。工业领域则实行限电措施。

在安全形势允许的地区，维修和恢复工作仍在进行。接连不断的袭击和持续的空袭警报阻碍了维修队伍的工作，因此恢复供电需要更多时间。

由于俄罗斯对能源基础设施的袭击，该国五个地区的用户目前处于断电状态。

第聂伯市及周边地区因俄罗斯对能源设施的袭击而断电。

俄罗斯对敖德萨发动了大规模袭击，造成人员受伤并导致停电。

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