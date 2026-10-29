俄罗斯的炮击导致三个地区的用户断电，目前正在实施紧急停电

截至10月29日上午，由于俄罗斯对能源基础设施的袭击，顿涅茨克州、苏梅州和哈尔科夫州的用户遭遇停电。 乌克兰部分地区实施了最高达2.5级的限电措施，而基辅及基辅州则实施了紧急限电。

据“乌克兰能源公司”消息，俄军在过去24小时内及10月29日夜间袭击了能源设施。 由于这些袭击，以及此前数日对电力基础设施的炮击，顿涅茨克州、苏梅州和哈尔科夫州的用户陷入断电状态。

“昨天和今天夜间，敌军对多个地区的电力设施发动了袭击。 受此影响，加之此前数日对能源基础设施的炮击，截至今晨，顿涅茨克州、苏梅州和哈尔科夫州又出现了新的断电用户，”通报中写道。

电力部门已在安全形势允许的各处展开抢修工作。

受俄罗斯袭击影响，乌克兰部分地区在今日结束前将不得不对工业用户实施限电措施，并执行最高达2.5级的分时段停电计划。

据“乌克兰能源公司”数据显示，截至周四9:30，电力消耗量较前一日下降了2%。这与实施供电限制措施有关。

电力部门呼吁乌克兰民众在16:00至22:00期间限制使用大功率电器，以减轻电力系统的负荷。

乌克兰能源部通报称，基辅市及基辅州正被迫实施紧急停电措施。

因此，此前公布的停电时间表目前暂不执行。待电力系统状况稳定后，计划恢复按预定时间表停电。

电力部门正继续修复受损设施，并致力于稳定供电。

乌克兰国家电力公司“乌克能源”在Facebook上发布了这一消息。

在波尔塔瓦州的克雷门丘格，俄罗斯袭击导致两人死亡，另有11人受伤。一架俄罗斯无人机击中了一栋多层住宅楼。

在第聂伯市，一家企业因俄罗斯袭击而起火。

占领军袭击了列夫涅地区的一家民用企业，造成一人死亡。

哈尔科夫、扎波罗热、文尼察和波尔塔瓦——“Epicenter”连锁店均遭到袭击。

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