据宣传来源称，在俄罗斯联邦安全委员会的一次闭门会议上，据称已决定对乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基及高级军事指挥官实施物理清除。目前尚无消息证实这一说法。

此前，俄罗斯据称曾对“清除”泽连斯基及乌克兰军方领导层代表实施过一项非正式禁令。如今，据宣传人员称，该禁令已被决定撤销。

该媒体将提出这一建议的原因归结为对列宁格勒州的袭击——特别是针对乌斯季卢加港口基础设施的袭击——以及保护俄罗斯设施免受无人机袭击的措施效果不彰。

《莫斯科共青团员报》援引了若干军事政治类Telegram频道及部分网络媒体的报道，而这些媒体则引用了其自有消息来源的信息。 不过，该媒体并未提供任何文件证据来证实俄罗斯联邦安全委员会曾举行闭门会议，或是在会上通过了此类决议。

此外，该报道还引用了一位未具名消息人士的观点，认为有必要允许俄罗斯特勤机构和俄联邦空天军对乌克兰领导层所在地点实施打击。

此前，泽连斯基曾透露，美国提出用什么来交换顿巴斯地区。

俄罗斯无意放弃占领整个顿巴斯的计划。10月27日，独裁者弗拉基米尔·普京在与芬兰总统及挪威首相的电话交谈中作出了上述表态。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫在亚特兰大举行的G20外长会议上，未释放出任何关于莫斯科方面准备就乌克兰问题进行和平谈判的信号。

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