俄罗斯导弹袭击基辅，6人受伤——France 24

10月22日夜间，俄罗斯联邦——侵略国——对乌克兰基辅发动导弹袭击。首都市长维塔利·克利奇科表示，6人受伤，其中4人住院治疗。由于面临新的弹道导弹威胁，市民被敦促留在避难所内。

France 24对此进行了报道。乌克兰空军夜间警告称，更多弹道导弹正向基辅方向移动。俄罗斯当局也表示拦截了无人机，其中包括160多架飞往莫斯科的无人机。

克里姆林宫就谈判发出的信号

此次袭击发生在美国总统特使史蒂夫·威特科夫于圣彼得堡会见俄罗斯总统弗拉基米尔·普京之后。克里姆林宫助理尤里·乌沙科夫表示，莫斯科“原则上”准备在11月中旬、美国中期选举之后，恢复有乌克兰和美国参与的三方谈判。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

乌沙科夫称，俄方希望将此类谈判重点放在战后安全问题上。他还表示，威特科夫在奥斯陆会见总统弗拉基米尔·泽连斯基后转交的乌克兰及欧洲伙伴提议，据称缺乏具体内容。

美国和乌克兰的立场

美国总统唐纳德·特朗普在威特科夫与普京会谈后表示，各方已最接近结束战争。威特科夫本人称此次谈话具有建设性，但指出前方仍有重要工作要做，美国、乌克兰和俄罗斯之间的接触将在技术层面继续进行。

弗拉基米尔·泽连斯基对记者表示，基辅也支持尽快举行由美方提议的三方会议。据乌方消息，前一天俄罗斯袭击至少造成4人死亡，其中包括首都的两人以及哈尔科夫州的一对老年夫妇。

关注我们在