俄军可能会采用一种新战术，即使用“沙赫德”型攻击无人机，这类无人机能够在没有通常伴随的声响的情况下接近目标。 乌克兰总统国防技术顾问谢尔盖·贝斯克雷斯诺夫（代号闪电）曾就这一威胁发出警告。

“有消息称‘沙赫德’无人机配备了额外的电动发动机，可实现无声飞行。实际上并不存在这样的发动机，但确实存在一种战术，即在打击前关闭喷气发动机，”该消息称。

据“闪电”称，无人机在接近目标时可能会关闭喷气发动机，并继续无声飞行。

“喷气发动机能提供足够的加速和惯性，以确保无人机在最后阶段静音飞行。 此外，最近还记录到无人机试图在极低高度接近目标的情况，此时‘沙希德’的飞行路径上没有障碍物（以避免被我方雷达站探测到）。 机动火力小组（“格拉夫科姆”）及其他单位应将这两个因素纳入考量。‘沙赫德’无人机可能从天而降，”贝斯克雷斯诺夫补充道。

顺便提一下，贝斯克雷斯诺夫此前曾透露，俄罗斯占领军正在使用特殊的制导系统，即使在电子战手段活跃运作的情况下，也能确保“伊斯坎德尔”弹道导弹对乌克兰桥梁的打击具有高精度。

据报道，这一消息引用了他在Facebook上的帖子。

弗莱什曾就俄罗斯“黎明”卫星系统构成的威胁发出警告——美联社。

此前，弗莱什曾解释过俄罗斯为何收集芥兰无人机命中目标的视频。

俄罗斯喷气式无人机航程已达880公里——弗莱什警告称存在新的威胁。

美国向乌克兰提供俄罗斯弹道导弹发射数据——弗莱什

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