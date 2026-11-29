乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，本周俄罗斯军队袭击了乌克兰五个州的能源基础设施——文尼察州、基洛沃格勒州、里夫内州、哈尔科夫州和敖德萨州的变电站均遭到袭击。

本周内，俄军共动用了超过1960架攻击型无人机、1600多枚制导炸弹和8枚导弹。

国家元首指出，11月29日凌晨，一架俄罗斯无人机击中了敖德萨的一栋多层住宅楼，导致一名妇女死亡；而在扎波罗热，一处居民区遭到制导航空炸弹空袭后， 该区域附近没有任何军事设施，一名妇女遇难，另有五人受伤，其中包括她的14岁女儿，该女孩被国家紧急情况部队的救援人员从废墟中救出。 总统向遇难者家属表示哀悼，感谢应急和抢修部门的工作，并强调正在日复一日地努力争取额外的财政和国防援助，首要任务是加强防空能力。

来源：乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在Telegram上的消息。

据市长谢尔盖·莫尔古诺夫通报，2026年11月29日周六凌晨，文尼察市一处车库合作社因俄罗斯炮击引发火灾。

俄罗斯军队曾20多次使用无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州的六个地区，导致两名17岁的少年受重伤并被送医救治， 该州军事行政负责人亚历山大·甘扎于11月29日上午通报了这一情况。

2026年11月29日周六深夜，俄军向扎波罗热发射了制导炸弹，造成一名妇女死亡，另有两人受伤。

乌克兰武装部队空军通报称，在2026年11月29日周日凌晨，防空部队击落并压制了140架无人机中的101架，这些无人机自11月28日晚起被俄军用于袭击乌克兰。

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