该地区有50个居民点遭到敌方炮火袭击。由于对扎波罗热市及扎波罗热区的袭击，造成1人死亡，另有6人受伤。

扎波罗热州国防委员会联席主席伊万·费多罗夫在Telegram上通报了这一情况。

据他称，俄罗斯军队对扎波罗热、巴拉比诺、科米舒瓦西、柳比米夫卡、彼得罗帕夫利夫卡、 奥达里夫卡、新罗佐夫卡、谢尔吉耶夫卡、塔夫里亚斯基、亚斯纳波利亚尼、什查斯利沃和马里亚诺夫卡发动了16次空袭。

435架不同型号的无人机（主要是FPV无人机）袭击了扎波罗热、库舒古姆、巴拉比诺、马洛卡特琳诺夫卡、里奇内、特尔努瓦特、切尔沃诺第聂伯夫卡、格里戈里夫卡、 扎帕斯内、里兹德扬卡、科西夫采韦、斯特普诺吉尔斯克、 普拉夫尼、普里莫尔斯克、卢基扬诺夫斯克、帕夫利夫卡、奥里赫夫、什切尔巴基、新安德烈夫卡、新帕夫利夫卡、普雷奥布拉日恩卡、新达尼洛夫卡、小托克马奇卡、切尔沃努克里尼察、奥梅尔尼克、比洛吉里亚、 查里夫内、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、吉尔克、斯塔罗乌克兰卡、韦尔赫尼亚·特尔萨、科帕尼、多林卡、里夫内、沃兹德维日夫卡以及新扎波罗热。

记录到3起针对新亚历山德罗夫卡和奥梅尔尼克的多管火箭炮袭击。

里奇内、特尔努瓦托、切尔沃诺德尼普罗夫卡、诺沃雅科夫利夫卡、马格达利尼夫卡、里兹德万卡、科西夫采沃、斯特普诺吉尔斯克、普拉夫尼、 普里莫尔斯基、卢基扬诺夫斯基、帕夫利夫卡、奥里霍夫、什切尔巴基、新安德烈耶夫卡、新帕夫利夫卡、普雷奥布拉日恩卡、新达尼洛夫卡、小托克马奇卡、切尔沃纳亚克里尼察、奥梅利尼克、比利戈尔耶、 查里夫内、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯基、吉尔科姆、斯塔罗乌克兰卡、韦尔赫尼·特尔西、科帕尼、多林卡、里夫内、沃兹德维日夫卡以及新扎波罗热。

费多罗夫指出，已收到104起关于基础设施、民居和车辆受损的报告。

俄罗斯对扎波罗热州发动了692次袭击，造成人员死亡和多人受伤。

在文尼察市中心，有四人因俄罗斯袭击而受伤。

在基辅德斯尼亚区，一架无人机残骸坠落引发草地起火。

第聂伯市的奥地利领事馆和一所中学遭到破坏，有人员受伤。

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