过去24小时内，俄军对扎波罗热州发动了883次袭击，造成多人受伤

截至11月10日早晨，该地区共有48个居民点在过去24小时内遭到敌方炮火袭击。俄罗斯的袭击导致3人受伤。

俄军对库舒古姆、 奥达里夫卡、佐夫蒂亚·克鲁奇、布拉基特内、亚斯纳亚·波利亚纳、柳比米夫卡、塔夫里亚斯基、诺沃罗齐夫卡、罗祖米夫卡、古利亚皮尔斯基、瓦西利夫斯基、尼基尔斯基、普雷奥布拉日恩卡。

664架不同型号的无人机（主要是FPV无人机）袭击了扎波罗热、巴拉比内、里奇内、特尔努瓦特、里兹德维扬卡、诺沃雅科夫利夫卡、扎帕斯内、泽列内、斯特普诺吉尔斯克、 普里莫尔斯克、斯捷波韦、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、奥里霍夫、什切尔巴基、新达尼利夫卡、新安德烈夫卡、小托克马奇卡、普雷奥布拉日恩卡、新帕夫利夫卡、查里夫内、比洛吉里亚、切尔沃努克里尼察、 叶戈罗夫卡、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、科帕尼、多林卡、吉尔克、韦尔赫尼亚·特尔萨、里夫内、沃兹德维日夫卡、多布罗皮利亚、普里多罗日涅、科西夫采韦、新扎波罗热。

记录到9起针对扎波罗热、韦塞利亚卡、塔夫里亚斯基、奥里霍夫、新帕夫洛夫卡和新安德烈耶夫卡的火箭炮袭击。

敌军对斯捷普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、斯捷波沃、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、奥里霍夫、什切尔巴赫、新达尼洛夫卡、新安德烈耶夫卡、小托克马奇卡、普雷奥布拉日恩卡、 查里夫内、比洛吉尔、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯基、吉尔科姆、韦尔赫尼·特尔西、沃兹德维日夫卡、多布罗皮利耶、科西夫采等地区发动了191次炮击。

扎波罗热州国防委员会联席主席伊万·费多罗夫补充道，已收到159起关于基础设施、民居和车辆受损的报告。

11月9日晚，俄罗斯占领军使用Shahed-238攻击型无人机袭击了尼古拉耶夫州佩尔沃迈斯基区的能源基础设施。

11月9日夜间，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员共救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

在波尔塔瓦，一架俄罗斯无人机坠落导致两处车库起火。

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