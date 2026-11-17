俄罗斯的Z频道推测，11月16日至17日对刻赤大桥的袭击可能是由北约部队协调的，并援引了袭击前一天RC-135U侦察机在黑海空域盘旋的情况作为依据。 与此同时，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，此次打击该桥梁行动使用了“帕利亚尼察”、“鲁塔”无人机，以及“海王星”和FP-5“火烈鸟”导弹。

据俄罗斯Telegram频道“两位少校”报道，对该桥的打击以4至5分钟的间隔进行。该频道作者推测，此次行动可能由北约部队协调。 他们援引的论据是，在首次命中前一天，一架RC-135U侦察机曾出现在黑海空域。据该频道称，该飞机的指挥控制由位于拉姆施泰因的北约空军联合司令部（AIRCOM）负责。

弗拉基米尔·泽连斯基表示，此次行动中使用了乌克兰的“帕利亚尼察”、“鲁塔”无人机，以及“海王星”导弹和FP-5“火烈鸟”导弹。 据总统称，“帕利亚尼察”击中了大桥的公路部分，而“海王星”、“鲁塔”和“火烈鸟”则击中了铁路部分。

俄罗斯军事Telegram频道“渔夫”称，这是自全面战争爆发以来该渡口遭受的最严重破坏。 据该频道称，该目标遭到了十余枚“火烈鸟”巡航导弹以及大量无人机的打击。该频道作者认为，俄方防空系统因面对过多的攻击手段而陷入超负荷状态。

BBC军事分析师伊利亚·阿比舍夫也指出了此次损毁的严重性。他解释说，大桥的拱形结构并非装饰性元素，而是参与了荷载分配，并确保了桥体的稳定性。

据阿比舍夫评估，拱形结构的损毁使克里米亚失去了与俄罗斯本土的直接公路和铁路连接。现有的替代方案包括穿越被占领的扎波罗热州和赫尔松州地区的陆路路线、渡轮以及海上补给。 与此同时，这位分析师强调，这些途径能力有限，且仍易受打击。

回顾一下， 总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月17日 表示 ，对克里米亚大桥的打击是在 行动的第七阶段 实施的，该阶段的准备工作持续了数周。

无人机系统部队指挥官

罗伯特·布罗夫迪（代号马贾尔）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

由于克里米亚大桥结构在11月17日夜间被摧毁，约6000吨俄罗斯钢材沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该消息作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

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