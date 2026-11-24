由于一架无人机袭击了日托米尔州科罗斯特涅市的火车站，造成一人死亡，另有两人受伤。乌克兰铁路公司于11月24日通报了这一消息，并指出致命伤是由弹片造成的。

“袭击发生时，火车站附近有一列电动列车。乌克兰铁路公司的监测中心已发出威胁预警。电动列车乘务组宣布进入高度危险状态并下令疏散。 铁路工作人员还疏散了车站大楼内的人员。该处设有大型固定掩体，铁路员工、动车组乘务组以及大部分乘客均已转移至此，”通报中写道。

该公司强调，没有一名员工受伤。

“我们再次强调：在宣布高危警报后，严格遵守铁路工作人员的指示及广播公告至关重要。这能挽救生命。 在宣布高危警报期间，当铁路工作人员正在进行疏散时，若仍滞留于铁路设施附近，将使自己面临致命危险。请遵守指示，确保出行安全！”该公司强调道。

过去24小时内以及11月24日夜间，俄军袭击了日托米尔州的民用设施和能源基础设施。 特别是，科罗斯特内的一家“新邮政”网点遭到袭击，袭击后该处爆发了大规模火灾。

10月，俄军曾多次袭击日托米尔州北部地区。科罗斯特内区的铁路和能源基础设施设施均遭到袭击。

4月3日，日托米尔州科罗斯特尼市遭到俄军的导弹和无人机袭击。此次袭击造成一名妇女死亡，另有七人受伤。

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