11月20日上午，一架俄罗斯FPV无人机袭击了扎波罗热市扎沃德斯基区的有轨电车。袭击导致一名女性遭受弹片伤。医护人员正在为她提供必要的救治。

据初步消息，这名女性伤者遭受了弹片伤。袭击的具体情况及后果正在进一步核实中。

过去24小时内，俄军对扎波罗热州43个居民点发动了676次袭击。国防委员会联席主席伊万·费多罗夫通报了这一情况。

具体而言，占领军发动了：

14次空袭 ——目标包括扎波罗热、布拉基特内、米罗柳比夫卡、奥达里夫卡、诺沃罗齐夫卡、日夫塔·克鲁奇、塔夫里亚、诺沃伊万尼夫卡和古利亚皮尔斯克；

522次使用各种型号无人机 （主要是FPV无人机） 的袭击 ；

9次火箭炮齐 射——目标包括帕夫利夫卡、小托克马奇卡、新达尼利夫卡、新安德烈夫卡及古利亚皮尔斯基；

131次炮击——目标为该州各居民点。

由于俄罗斯对扎波罗热地区的袭击，造成1人死亡。

扎波罗热州军事行政局局长米哈伊尔·塞米金通报了这一情况。

11月20日夜间，俄军对日托米尔州科罗斯特内区的交通和工业基础设施发动了袭击。此次袭击造成一人受伤。

国家紧急情况局公布了11月20日夜间俄罗斯对首都发动袭击后的首批画面。据初步数据，此次袭击造成3人死亡、11人受伤，另有1人被疏散。

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