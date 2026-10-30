由于俄罗斯无人机袭击第聂伯尔火车站站台，五名铁路员工遇难。其中包括两名女列车长、一名动车组车辆段员工以及两名旅客服务专员。遇难者均留有子女。

此次俄罗斯袭击的遇难者包括：

32岁的雅娜·什帕科娃 ；

60岁的维多利亚·诺西科娃 ；

60岁的卡捷琳娜·鲍里索娃 ；

48岁的鲁斯兰·迪尔 ；

38岁的叶夫根尼·克里夫科。

雅娜·什帕科娃曾在火车站的儿童活动区担任管理员。她身后留下了一个未成年的女儿。

维多利亚·诺西科娃和卡捷琳娜·博里索娃曾担任列车员。

鲁斯兰·迪尔是西涅尔尼科沃动车组车辆段的员工。在俄罗斯发动袭击时，他正结束休假返家途中。

叶夫根尼·克里夫科曾担任乘客陪同与协助专员。他身后留下两名未成年儿子。

这五名铁路工作者均因俄罗斯无人机袭击第聂伯火车站站台而遇难。

“铁路大家庭”门户网站报道了这一消息。

在第聂伯，侵略国俄罗斯的无人机袭击了一处装载货物的高铁站台。据《卫报》报道，袭击造成至少14人死亡，另有14人受伤。

需要指出的是，10月29日，占领军袭击了第聂伯尔的火车站。此次袭击造成14名平民死亡，另有10余人受伤，其中许多人伤势严重。

乌克兰铁路公司详细说明了俄罗斯袭击第聂伯尔火车站的经过，此次袭击导致平民乘客死亡和受伤。 据该公司称，车站事先已发布空袭警报，在发现危险升级后，原定开往扎波罗热的电动列车上的乘客开始撤离。距离袭击发生还有10多分钟。

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