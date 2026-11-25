知名亲克里姆林宫航空博主伊利亚·图马诺夫——他运营着Telegram频道Fighterbomber——批评了俄罗斯第五代战斗机苏-57的作战价值。 在他看来，这些战机从战场上消失几乎不会影响战争的进程，而苏联制造的米-8直升机对俄罗斯军队而言却发挥着更为重要的作用。

图马诺夫在其Telegram频道中写道。

这位博主是在回应联合航空制造集团总经理瓦迪姆·巴德赫的声明时发表上述言论的，巴德赫曾将苏-57称为俄罗斯作战战术航空的主力战机，并声称该战斗机据称是实战条件下最经得起考验的第五代战机。

图马诺夫对这些评价表示怀疑，并指出苏-57并未展现出对乌克兰所使用的西方战机的优势。 他特别询问，这架俄罗斯战斗机究竟击落了多少架美国F-16和法国幻影战机。

相反，这位博主将米-8直升机称为俄罗斯军队最重要的航空器。这些直升机用于运送人员和货物、疏散伤员，以及发射非制导导弹实施打击。

图马诺夫表示，正是这些每天执行多种任务的装备，比那些稀有的旗舰型武器对军队具有更大的实际价值。 他声称，如果苏-57在前线停止使用，无论是俄军还是乌克兰方面都不会察觉。

与此同时，这位博主指出，苏-35战斗机的损失对俄罗斯空军而言将影响显著，而苏-34攻击机的被击落则堪称一场灾难。

苏-57是俄罗斯现役的唯一一款第五代战斗机。据该报道中的统计，截至2026年初，前线部队已接收18架此类战机。

此前，俄罗斯一架苏-57战斗机发生爆炸，俄罗斯总参谋部情报总局披露了相关细节。

2026年10月29日，一架苏-57战斗机在俄罗斯“阿赫图宾斯克”军事机场发生爆炸。乌克兰国防部情报总局通报了这一消息。

一架苏-57战斗机在阿斯特拉罕州被烧毁。

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