萨多维透露了俄罗斯最常将喷气式无人机派往乌克兰西部的哪些地区
俄罗斯军队每天都会向乌克兰西部地区发射两到三波喷气式无人机。能源基础设施，特别是变电站，仍是主要攻击目标。
据安德烈·萨多维称，俄军正将喷气式无人机投向乌克兰西部，企图摧毁基础设施。
乌克兰军方击落了大部分空中目标，但该地区仍记录到部分命中。敌军最常试图打击能源变电站。
利沃夫市长还谈到了无人机残骸坠落在市区内的后果。
“就利沃夫市区而言，当无人机被击落时，碎片会坠落在居民楼上，造成一定程度的损坏，”安德烈·萨多维指出。
利沃夫市长强调，俄军可能对乌克兰的任何地区发动袭击。因此，他表示，市民必须遵守安全规定，并在空袭警报响起时进入避难所。
“如今乌克兰没有一座安全城市，因为无论是无人机还是弹道导弹，都可能击中任何目标。因此，每个人都必须采取避难措施并遵守安全规定，”利沃夫市长强调道。
安德烈·萨多维呼吁乌克兰人以负责任的态度对待自身安全，因为即使在该国西部地区，俄罗斯空袭的威胁依然存在。
利沃夫市长安德烈·萨多维在《雷莫夫斯卡访谈》节目中谈到了这一点。
在10月27日清晨至28日清晨的24小时内，俄军对苏姆州14个地方社区的26个居民点发动了50次袭击。袭击导致两名男子受伤。
由于俄罗斯再次炮击，乌克兰女装品牌Helena.Mikhnich的生产工厂被彻底摧毁。关于生产设施的损失，相关人士表示：“工厂已经不复存在了。”
此前，俄罗斯曾袭击了敖德萨州的一家食品生产企业。
此外，俄罗斯在袭击基辅期间还摧毁了乌克兰品牌Nika Zemlyanikina的办公室。
此外，俄罗斯的炮击还损坏了Harvest clothing品牌的生产设施。