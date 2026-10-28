俄罗斯军队每天都会向乌克兰西部地区发射两到三波喷气式无人机。能源基础设施，特别是变电站，仍是主要攻击目标。

据安德烈·萨多维称，俄军正将喷气式无人机投向乌克兰西部，企图摧毁基础设施。

乌克兰军方击落了大部分空中目标，但该地区仍记录到部分命中。敌军最常试图打击能源变电站。

利沃夫市长还谈到了无人机残骸坠落在市区内的后果。

“就利沃夫市区而言，当无人机被击落时，碎片会坠落在居民楼上，造成一定程度的损坏，”安德烈·萨多维指出。

利沃夫市长强调，俄军可能对乌克兰的任何地区发动袭击。因此，他表示，市民必须遵守安全规定，并在空袭警报响起时进入避难所。

“如今乌克兰没有一座安全城市，因为无论是无人机还是弹道导弹，都可能击中任何目标。因此，每个人都必须采取避难措施并遵守安全规定，”利沃夫市长强调道。

安德烈·萨多维呼吁乌克兰人以负责任的态度对待自身安全，因为即使在该国西部地区，俄罗斯空袭的威胁依然存在。

利沃夫市长安德烈·萨多维在《雷莫夫斯卡访谈》节目中谈到了这一点。

在10月27日清晨至28日清晨的24小时内，俄军对苏姆州14个地方社区的26个居民点发动了50次袭击。袭击导致两名男子受伤。

由于俄罗斯再次炮击，乌克兰女装品牌Helena.Mikhnich的生产工厂被彻底摧毁。关于生产设施的损失，相关人士表示：“工厂已经不复存在了。”

此前，俄罗斯曾袭击了敖德萨州的一家食品生产企业。

此外，俄罗斯在袭击基辅期间还摧毁了乌克兰品牌Nika Zemlyanikina的办公室。

此外，俄罗斯的炮击还损坏了Harvest clothing品牌的生产设施。

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