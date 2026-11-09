在乌克兰、美国和俄罗斯将于阿布扎比举行新一轮三方会谈前夕，俄罗斯安全委员会秘书谢尔盖·绍伊古就战争问题发表了一系列声明。 他声称，基辅方面似乎尚未做好准备接受能够确保长期和平的解决方案，而乌克兰及其欧洲伙伴似乎正在为延续军事行动做准备。

这位俄罗斯官员表示，莫斯科赞赏美国总统唐纳德·特朗普为解决战争所做的努力。与此同时，他指责乌克兰当局不愿讨论那些在他看来可能带来持久和平的解决方案。

绍伊古还声称，乌克兰及其欧洲伙伴似乎“意图延续战争”，而非寻求和平解决之道。

此外，俄罗斯安理会秘书还对欧洲的军事化表示不满，并将俄罗斯边境地区发生的行动称为挑衅。

此外，绍伊古指责波兰和波罗的海国家系统性地现代化和扩建北约的军事基础设施。他还声称，西方国家正在全球范围内散播不稳定。

所有这些言论均发表于乌克兰、美国和俄罗斯计划在阿布扎比举行新一轮谈判的前夕。与此同时，绍伊古针对乌克兰和欧洲国家意图的指控仅代表这位俄罗斯官员的个人立场。

绍伊古是在独联体成员国安全委员会秘书会议期间发表上述言论的。

谈判代表团将由五名官员组成：代表团团长鲁斯泰姆·乌梅罗夫、总统办公室主任基里尔·布达诺夫、大卫·阿拉哈米亚、谢尔盖·基斯利察以及总参谋部情报总局副局长瓦迪姆·斯基比茨基。

欧洲代表将参加定于11月10日至11日在阿布扎比举行的关于结束乌克兰战争的谈判。法国将在磋商中派代表出席，以传达欧洲各国的立场。

俄罗斯将向在阿布扎比与乌克兰和美国举行的三方谈判派遣比前几轮更高规格的代表团。 代表团成员将包括高级外交官和军方高层代表，这可能表明莫斯科方面已准备好就政治问题和前线局势进行讨论。

只要俄罗斯继续对乌克兰发动侵略并违反国际协议，欧洲各国就不准备考虑莫斯科关于改变欧洲大陆安全架构的提议。 据彭博社报道，这一立场可能会加剧欧洲盟国与美国总统唐纳德·特朗普政府之间的分歧。

此前，西比加曾阐述了乌克兰在阿布扎比谈判前的主要诉求。

乌克兰总统办公室主任基里尔·布达诺夫将率领乌克兰代表团参加11月10日至11日在阿布扎比（阿拉伯联合酋长国）举行的国际谈判。

在即将于阿布扎比举行的和平谈判中，乌克兰计划提出安全保障问题。其他优先事项包括：停止对能源基础设施的袭击、解除“粮食走廊”封锁、交换战俘以及组织各国领导人会晤。

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