乌克兰外交部长安德烈·西比加就俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫关于“自古以来属于俄罗斯的领土”的言论发表了评论。这位乌克兰外交官强调，国家边界并非由历史幻想决定，而是由国际法和《联合国宪章》界定的。

针对拉夫罗夫的言论，这位乌克兰部长提到了库班、斯塔罗杜布地区、北斯洛博扎纳和东斯洛博扎纳，以及伏尔加河流域、西伯利亚南部和远东地区的乌克兰领土。

“库班、斯塔罗杜布地区、北斯洛博日安和东斯洛博日安地区的居民 ——即现今克拉斯诺达尔边疆区、别尔哥罗德州、布良斯克州、沃罗涅日州、库尔斯克州和罗斯托夫州境内——几个世纪以来一直使用乌克兰语，并自认为是乌克兰人。 那么，也许我们也应该要求归还这些自古以来就属于乌克兰的领土？同时，还包括伏尔加河流域、西伯利亚南部和远东地区由乌克兰人居住的‘黄色、灰色和绿色楔形地带’吗？”西比加写道。

这位部长强调，正因如此，世界上才存在国际公认的边界，这些边界应依据国际法规范来划定。

“这些边界并非由历史幻想决定，而是由国际法和《联合国宪章》界定的——这些概念，俄罗斯外长本应了然于心，却公然蔑视，”西比加补充道。

此前，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫将乌克兰东南部及乌克兰中部大部分地区（特别是基辅）称为“历史上的俄罗斯领土”。

“乌克兰东南部，当然还有包括基辅在内的乌克兰中部大部分地区，毫无疑问自古以来就是俄罗斯的领土。 那里居住着与我们同浴一个洗礼池受洗的人民，我们所有人都是从那里来的，”拉夫罗夫表示。

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安德烈·西比加在社交媒体X上写道。

需要指出的是，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫就乌克兰问题发表了一系列言论，对乌克兰对其领土的历史权利提出了质疑。 他将乌克兰东南部及中部的大部分地区（特别是基辅）称为“自古以来就属于俄罗斯的领土”，并指责乌克兰当局所谓地煽动“原始的仇俄情绪”。

需要指出的是，莫斯科已起草了一份关于构建欧亚新安全架构的立场文件，根据克里姆林宫的构想，该架构应吸纳其所有盟友参与。 俄罗斯联邦外交部长谢尔盖·拉夫罗夫表示，所提议的体系不应限制任何一方的利益。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫表示，莫斯科在对乌克兰战争中的目标保持不变，取消对俄语人口权利的所谓限制必须立即实施，且不能成为谈判的筹码。 他在马尼拉举行的第21届东亚峰会结束后向记者发表了上述言论。

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