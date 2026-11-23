过去24小时内，SBS集团的各部队共打击了808名俄罗斯占领军，其中293人被击毙。这是敌方人员遭打击数量创下的新纪录。

过去24小时内，共打击了2552个敌方目标。

在被打击的目标中：

808名敌方人员，其中293人被击毙；

95处无人机起飞点；

1套防空导弹系统/便携式防空导弹系统；

20部雷达及电子战设备；

178辆汽车、特种车辆及工程机械；

1辆坦克和13辆装甲战斗车；

18套火炮系统，其中包括1套多管火箭炮系统；

663个掩体和地堡；

382架敌方“直升机型”、“翼型”、“沙希德”和“赫伯拉”类无人机。

自11月初（11月1日至22日）以来，SBS集团军各部队共摧毁45 353个敌方目标，其中包括13 845名敌方人员。

来源：SBS

过去24小时内，乌克兰守军又消灭了2 471名俄罗斯军人。乌克兰武装部队总参谋部公布了最新的敌方伤亡统计数据。

需要指出的是，在波克罗夫斯克方向，乌克兰国民卫队第4特种作战旅“鲁比日”的官兵挫败了俄占军利用装甲车辆和摩托车强攻乌克兰阵地的又一次企图。

在11月21日过去的一天里，俄军在对乌战争中又损失了约2310名军人。 据乌克兰武装部队总参谋部评估，自全面入侵开始以来，俄罗斯联邦人员伤亡总数已达约163.7万人。

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