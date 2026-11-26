11月26日夜间，乌克兰军队袭击了俄罗斯境内两个重要目标——“马里诺夫卡”机场和“跨油公司”的一处石油站。 乌克兰武装部队总参谋部通报了击中目标的消息，并指出这些目标位于伏尔加河沿岸和巴什科尔托斯坦。

导弹部队使用乌克兰武装部队海军的“海王星”导弹系统，对伏尔加格勒州的“马里诺夫卡”机场实施了打击。 该机场驻扎有苏-34战斗轰炸机，占领者正是利用这些战机向乌克兰城市及我军阵地投掷制导炸弹。此次打击的具体效果及基础设施受损程度正在进一步核实中。

乌克兰的打击手段还延伸到了巴什科尔托斯坦。已确认“苏布汉库洛沃”线性生产调度站区域遭到命中。 这是“跨油公司”的一个枢纽，用于输送来自西西伯利亚和巴什科尔托斯坦的原油。已确认储油罐遭到打击，站区内发生火灾。 每次此类袭击都意味着可供加工的原油减少，也意味着俄罗斯用于维持战争的石油卢布收入减少。

乌克兰国防军在行使《联合国宪章》第51条所保障的自卫权的同时，将继续系统性地削弱敌方的军事经济实力，并迫使俄罗斯停止对乌克兰的武装侵略。

来源：总参谋部

据乌克兰武装部队总参谋部消息，过去24小时内，乌克兰守军消灭了2319名俄罗斯占领军。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度最高伤亡纪录： 自2026年初以来，其伤亡人数已达432,519人，这一数字已超过2024年全年的总和（430,790人）。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门已登记近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人阵亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

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