俄军未能在哈尔科夫州维利科布尔卢茨基方向扩大其突进，但仍在继续宣称取得所谓进展。 负责评论该方向局势的发言人维塔利·特雷古博夫表示，俄军正试图向俄罗斯联邦高级军事领导层营造一种假象。

联合部队发言人维克多·特雷古博夫在电视直播中透露了这一情况。

“嗯，要说真正扩大控制区——不，那里没有可以有效据守的居民点，周围主要是林带和田野。因此，我不会说那里有什么实质性的扩张。 那里的‘灰色地带’在该居民点周围确实相当广泛。他们是否试图从那里驱逐部队？是的，他们确实在尝试。 是的，他们确实在试图采取一些侵略性行动。但总体而言，我不会说目前那里存在某种极其严峻的局势。 另一方面，该方向——特别是维利科布尔卢茨基方向——的一个典型特征是，俄罗斯人向本国人提供的数据完全是天方夜谭，他们自己绘制的地图也完全是天方夜谭。 “实际上，在他们提交给本国政治领导层的这些地图上，该战线实际上已经不复存在，该地区实际上已被俄军占领。而现实中的情况却恰恰相反，”特雷古博夫表示。

在回答关于俄军利用平民掩护军事行动的做法时，他指出，最近一次此类大规模尝试约在10天前发生在库皮扬斯克方向。

需要提醒的是，在顿涅茨克州，一名被俄罗斯以“轻松赚钱”的承诺诱骗参战的印尼人已被击毙。

前线过去24小时内发生了70多次袭击，最激烈的战线已被指明。

此前，总参谋部更新了截至10月27日俄罗斯在对乌战争中的伤亡数据。

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