俄罗斯中央银行要求各信贷机构在2027年9月1日前，将公民所有有效支付卡的数据上报至统一支付卡登记系统（ЄСОПК）。

根据新规定，银行须提供用于资金转账的卡号和卡种，以及客户的个人纳税人识别号（IPN）。 国家支付卡系统（НСПК）将负责该数据库的全天候接收、处理和存储工作。 此外，自2027年9月1日起，将实施一项限制规定：每位自然人在所有银行持有的支付卡总数不得超过20张。

金融机构必须在2028年1月1日前核实所有个人客户的IPN。 若公民拒绝提供上述信息，银行有权在六个月内冻结其远程访问账户的权限，并限制其通过ATM机提取现金或使用电子钱包。

俄罗斯联邦加强金融监管的举措与扩大税务机关职权同步进行。特别是， 俄罗斯政府提议，自2027年1月1日起，要求俄罗斯中央银行向联邦税务局（FTS）提供有关定期从其他个人处接收汇款的公民的数据，这将使税务部门能够要求提供账户明细。 此外，从2027年起，银行计划被要求在1小时内向联邦税务局报告俄罗斯公民使用银行卡、汇款或通过快速支付系统支付商品和服务费用的情况。

此外，俄罗斯联邦国家杜马还提交了一项法案，该法案将对涉嫌进行“可疑汇款”的人员实施严格限制。 若该法案获得通过，自2028年3月1日起，此类公民可能被禁止向账户存入现金，以及每月接收来自其他自然人金额超过3万卢布的汇款。

来源：《莫斯科时报》。

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