11月8日凌晨，在扎波罗热州暂时被占领的别尔江斯克，对“火炬”营地内俄军驻扎地实施了打击。据初步消息，该目标连续遭到17次命中。

此次袭击导致数十名俄罗斯占领军死亡或受伤。“占领研究中心”负责人彼得·安德鲁什琴科通报了这一消息。

据安德鲁什琴科称，对“火炬”营地内俄军驻地的打击发生在11月7日深夜至8日凌晨约23:30。

“连续命中17次。在前5次命中后，俄军甚至不再试图拦截，”他说道。

[video width="640" height="360" mp4="https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/1-2-sd-480p.mov"][/video]

安德鲁什琴科透露，此次袭击导致俄军死伤人数达数十人。

“200和300十人。他们因担心再次遭到打击，匆忙地将伤亡人员秘密运走，”这位“占领研究中心”负责人写道。

他还解释了为何有关此次袭击的消息出现延迟。据他称，消息来源身处险境，因此未能立即公布消息。

“成果斐然。消息来源已确保安全——因此，抱歉，消息发布有所延迟，”安德鲁什琴科指出。

[video width="640" height="360" mp4="https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/1-1-sd-480p.mov"][/video]

“占领研究中心”负责人彼得·安德鲁什琴科通报了这一消息。

需要指出的是，乌克兰特种作战部队继续在俄罗斯境内执行作战任务。特别是，第73海军特种作战中心的人员在敌后开展了特别行动，给敌人造成了损失，并切断了其补给线。

俄军仍在前线的多个地段持续发动进攻，但由于乌克兰国防军的反击，未能取得实质性进展。乌克兰守军也对敌方阵地实施打击，并阻断了其行军路线。

过去24小时内，前线共发生140次交火。俄军在波克罗夫斯克方向最为活跃，乌克兰守军在此击退了敌军15次进攻。

自2022年2月24日俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来， 即从2022年2月24日至2026年11月9日，总计约1 609 380人，其中过去24小时内为2 980人。

关注我们在