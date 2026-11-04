乌克兰大部分地区已取消应急停电：哪些地区形势严峻

得益于电力工作者全天候的努力，在经历了俄罗斯的大规模袭击后，昨晚电力系统的局势已得到部分稳定。 乌克兰大部分地区，包括基辅在内，已取消紧急停电措施，恢复按小时限电的计划。

与此同时，电力系统形势依然严峻，尤其是在基辅及基辅州。所有相关部门正通力协作，力争尽快消除俄罗斯袭击造成的后果，并稳定电力供应。

目前，仅在哈尔科夫州仍实施紧急停电措施。

乌克兰国家电力公司（Ukrenergo）通报称，俄军在昨天全天及今夜继续对电力设施发动袭击。

“昨天全天及今夜，敌军继续袭击能源基础设施。 受新一轮炮击以及前几日损毁的影响，截至今晨，文尼察州、日托米尔州、扎波罗热州、基洛沃格勒州、哈尔科夫州和赫尔松州的用户仍处于断电状态。

电力工作人员通宵达旦地工作，并在安全形势允许的任何地方继续开展应急抢修工作。 “所有努力都旨在尽快修复受损设备并改善供电状况，”乌克兰国家电力公司解释道。

在安全条件允许的所有地区，抢修工作仍在持续进行。电力工作者正集中力量修复受损设备，并恢复对用户的供电。

乌克兰国家能源公司新闻中心报道了这一消息。

需要提醒的是，11月3日（星期二），俄罗斯恐怖分子袭击了日托米尔的能源基础设施。当局正准备部署“坚不可摧”的应急点。

11月4日白天，首都及基辅州将实施紧急限电措施。

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