11月18日晚，俄罗斯军队袭击了应召赶往一栋居民楼的燃气公司工作人员。据“乌克兰国家石油天然气公司”负责人谢尔盖·费多连科称，一名应急维修队的司机在炮击中受伤。

该事件发生在11月18日星期三晚上。应急服务人员接到报警后赶往楚古耶夫的一栋住宅楼，就在此时，俄军开火了。

此次炮击导致该救援队的一名司机受伤。该男子已被送医并接受了手术——目前医生评估其病情稳定。

费多连科强调，这是过去几天里哈尔科夫州发生的第三起此类炮击事件：

前一天，占领军在顿涅茨克州袭击了一支燃气维修队，造成两名员工受伤；

此外，第聂伯罗彼得罗夫斯克州的一处燃气公司设施也遭到敌方袭击——该处的专用运输车辆受损。

“这绝非偶然。敌人有系统地打击应急维修队，因为他们深知：只要这些队伍在工作，民众就能用上天然气。俄军企图阻止维修工作，让乌克兰人在冬季陷入无暖可取的境地，”通报中写道。

天然气工作人员无论是在后方还是前线社区，都继续全天候工作。每次接到报修，专家们都会身穿防弹背心、头戴防护头盔出动。

来源：谢尔盖·费多连科

俄罗斯对扎波罗热州发动了692次袭击，造成人员死亡和多人受伤。

在文尼察市中心，有四人因俄罗斯袭击而受伤。

基辅德斯尼亚区因无人机残骸坠落引发草地起火。

第聂伯市的奥地利领事馆和一所中学遭到破坏，有人员受伤。

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