一名79岁的基辅州迪梅尔市居民在医院去世，此前她在俄罗斯袭击后被救援人员从一栋住宅楼的废墟中救出。医护人员曾竭力抢救，但她的伤势过于严重。

基辅市军事行政管理局局长蒂穆尔·特卡琴科通报了这一消息。

据他介绍，医生们直到最后一刻都在努力稳定伤者的病情，但最终未能挽救她的生命。特卡琴科向逝者的亲属和亲友表示了慰问。

特卡琴科指出，这名女子是在受损住宅楼附近的搜救行动中，由应急救援人员从废墟中救出的。随后，她被送往医院接受救治。

此前，在迪梅尔，俄罗斯的袭击后救援工作已结束，共有11人遇难。

乌克兰外交部长安德烈·西比加在俄罗斯袭击基辅州迪梅尔市一栋住宅楼后，呼吁欧洲对克里姆林宫的行动作出全面回应。 他表示，俄罗斯的挑衅行为已远远超出乌克兰的边界，因此回应不应针对个别事件，而应针对威胁的根源——俄罗斯。西比加还强调，加强乌克兰对整个欧洲大陆的安全至关重要。

在基辅州迪梅尔，俄罗斯袭击造成的死亡人数已升至两人，受伤人数增至四人。 救援人员从废墟中又寻获了一具遗体。搜救行动仍在进行中，目前仍有11人失联，其中包括两名儿童。

在基辅州维什戈罗德区迪梅尔镇，救援人员从一栋五层楼房的废墟中寻获了第二名遇难者的遗体。 该建筑被俄罗斯无人机摧毁，袭击导致整栋楼的一个单元坍塌。据初步消息，发现的遗体可能是一名青少年。

在基辅州维什戈罗德区，11月22日凌晨俄罗斯袭击后，搜救工作仍在继续。 此次袭击导致一栋住宅楼的入口处——从一楼到五楼——被彻底摧毁。废墟下可能仍有8人被困，救援人员正在继续搜寻。

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