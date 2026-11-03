在第聂伯市，因11月3日上午俄罗斯袭击而受伤的人数已增至15人。其中3名男子伤势危重。

据地区行政管理局负责人称，搜救行动仍在进行中，但俄罗斯可能再次发动袭击的威胁给行动带来了困难。

“搜救行动因持续存在的二次打击威胁而变得复杂。第聂伯市仍面临危险。请留在安全地点，”亚历山大·甘扎表示。

呼吁第聂伯罗市民不要忽视空袭警报，并在危险解除前留在避难所内。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政管理局局长亚历山大·甘扎在Telegram上发布了这一消息。

11月3日凌晨，俄军使用弹道导弹和制导航空炸弹对哈尔科夫发动了袭击。其中一枚弹药击中了该市涅米什利亚区的一家医疗机构。 截至06:15，伤者人数已增至62人。

截至11月3日，由于俄罗斯对关键基础设施的袭击，哈尔科夫的供暖和热水供应已部分中断。此外，由于电网电压不稳定，地铁运行可能出现延误。

需要指出的是，俄罗斯曾对乌克兰发动了大规模的导弹和无人机袭击。

此前有消息称，俄罗斯出动了图-160战略轰炸机。

在此之前，泽连斯基曾警告称，俄罗斯正准备对乌克兰的能源和物流系统发动大规模袭击。

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