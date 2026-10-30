俄罗斯雅库特地区向北部地区运输食品、建筑材料和设备时遇到了问题。导致所谓“北部运输”中断的原因是资金和燃料短缺。

该共和国第一副总理尼古拉·博奇科夫指责联邦政府未拨款用于加深勒拿河流域的河床。

受燃料危机影响，燃料采购也受到限制。原本应由船舶运输的货物，现在改由机动船运输，且优先保障金矿开采公司的运输需求。

此前，当局曾将问题归咎于设备故障导致煤炭开采计划未达标。与此同时，该地区的煤炭总出口量却有所增长。

财政问题已导致文化馆和体育馆相继关闭。此外，议员们正在考虑暂时停运部分学校和幼儿园。据报道，公用事业工作人员的工资已拖欠两个多月。

与此同时，雅库特2027年预算中拨出了110亿卢布用于建设横跨勒拿河的大桥。该项目总成本估计为1750亿卢布。

来源：乌克兰对外情报局（Facebook）

在国家杜马选举一周后，雅库特霍罗村解雇了两名教育机构负责人——学校校长弗拉迪斯拉夫·伊万诺夫和“凯斯基尔”幼儿园园长萨尔吉拉娜·叶夫多基莫娃。 在该村的选举中，俄罗斯共产党（KPRF）的得票率超过了“统一俄罗斯党”，但当地政府并未解释此次人事调整的原因。

在雅库特，当局因需额外支出用于向俄罗斯合同制军人发放薪酬，推迟了原定对公共部门员工的加薪计划。 教师、医务人员和科研人员的工资本应从7月1日起上调5.4%，但现在加薪已推迟至9月1日。

雅库特纳姆斯基区法院判处24岁的吉尔斯基乌卢斯居民马克西姆·斯克里布金两年缓刑。 针对他的刑事案件是依据“在互联网上公开呼吁实施极端主义活动”的条款提起的。

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