在赫尔松，俄军袭击了地区学术音乐戏剧剧院的建筑

11月16日夜间，俄罗斯恐怖分子袭击了赫尔松州尼古拉·库利什命名学术音乐戏剧剧院的建筑。该建筑遭到损毁。

一枚

炮弹击中了剧院附近的沥青路面。剧院内有20多扇窗户被炸毁。

“那原本只是胶合板。三楼原本还有两扇带玻璃的窗户，但现在它们也炸飞了。碎片甚至飞到了正门区域。 有一块碎片飞入一楼并损坏了墙壁：那里陈列着马里乌波尔剧院的复制品，”剧院院长亚历山大·克尼加向公共电视台透露。

剧院院长还表示，袭击发生时，安保人员和守卫都在岗。他补充说，人员均未受伤。

克尼加表示，工作人员将自行修补受损的窗户。尽管如此，剧院团队并未停止工作，剧院院长声明，今天（11月16日）他们仍将在尼古拉耶夫上演剧目。

需要指出的是，11月14日，俄军袭击了赫尔松州33个居民点。住宅区遭到袭击，两栋私人住宅和一辆汽车受损。平民中无人员伤亡。

此前，由于俄罗斯对赫尔松市辖区各居民点的袭击，一名平民丧生。 赫尔松市军事行政管理局局长雅罗斯拉夫·尚科11月12日表示，敌军动用了航空兵、火炮和无人机，多栋公寓楼遭到损毁。

11月12日上午，一架俄罗斯无人机袭击了赫尔松的科拉贝尔内区。一名当地居民在袭击中受重伤，随后在医院不治身亡。

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