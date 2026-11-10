基辅及四个州已实施紧急停电措施

截至11月10日10时50分，基辅、哈尔科夫、波尔塔瓦和苏梅各州正在实施紧急停电。原因是设备损坏以及高压电网电压下降。

“由于基辅市、哈尔科夫州、波尔塔瓦州和苏梅州的高压电网设备受损及电压下降，不得不实施紧急停电。 待电力系统状况稳定后，将恢复按原计划供电，”公告中称。

11月10日（周二），乌克兰大部分地区实施了按小时轮流限电。与此同时，由于电力系统状况，四个地区不得不实施紧急限电措施。

据能源部消息，过去24小时内，俄军袭击了文尼察州、切尔卡瑟州、波尔塔瓦州和基洛沃格勒州的电力设施。

截至11月10日早晨，这些地区的所有用户供电已恢复。

然而，在俄罗斯袭击后，第聂伯罗彼得罗夫斯克州、顿涅茨克州、基辅州、苏梅州、哈尔科夫州和切尔尼戈夫州的部分用户仍处于断电状态。

乌克兰能源部强调，在实施应急限电的地区，待电力系统局势稳定后，将恢复按预定时间表供电。

乌克兰能源部在Telegram上发布了这一消息。

11月10日，乌克兰部分地区将实施强制性用电限制。

11月9日，乌克兰三个州实施了紧急停电措施。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，在俄罗斯恐怖分子的大规模袭击中，连接里夫内和赫梅利尼茨基核电站与基辅及乌克兰中部地区的变电站遭到了打击。

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