11月21日上午，基辅因俄罗斯袭击导致两人受伤，首都五个区出现供水中断。其中一名伤者正在医院接受治疗。

“首都共有两人受伤。其中一名伤者已被医护人员送往医院，”克利奇科表示。

据他介绍，在波迪尔斯基区，一栋私人住宅因弹片坠落而起火。在索洛缅斯基区，弹片坠落在空地上。

据“基辅供水”公用事业公司消息，首都五个区出现了供水压力下降或暂时断水的情况：

戈洛西夫斯基区；

斯维亚托申区；

索洛缅斯基区；

舍甫琴科区；

波迪尔区。

“基辅自来水公司”的专业人员正在努力恢复稳定的供水，并使管网水压恢复正常。

该公司还提醒，基辅设有饮用水取水点网络，居民可在那里取用饮用水。可通过“基辅水基金”市政企业的网站查询最近的饮用水取水点位置。

基辅市长维塔利·克利奇科在Telegram上发表了上述声明。

乌克兰防空部队摧毁并拦截了148架无人机中的117架，这些无人机是俄军自11月20日晚起用于袭击乌克兰的。此外，敌军还发射了三枚弹道导弹。

在过去24小时内（11月20日），俄军对扎波罗热州的48个居民点发动了489次袭击。 由于敌军对扎波罗热市及扎波罗热区的袭击，造成两人死亡，另有22人受伤，其中包括一名儿童。

11月20日晚，一架俄罗斯无人机袭击了哈尔科夫市郊。袭击造成6人受伤，其中包括两名年龄分别为12岁和14岁的男孩。一栋居民楼的四楼和五楼发生火灾。

11月20日晚，俄军向克里沃罗格发射了两枚弹道导弹。导弹击中了市中心一家热门餐厅附近的停车场。 共有20人受伤，其中包括3名儿童；而在救援行动期间，俄军再次出动喷气式无人机袭击了该市。

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