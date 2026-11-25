11月24日晚，在基辅谢甫琴科区，一架俄罗斯无人机击中一栋多层住宅楼的院内，导致三人受伤。

11月24日晚，俄军再次出动无人机袭击了乌克兰首都。

在舍甫琴科区，此次袭击导致一栋16层住宅楼的一楼和二楼发生火灾。此外，附近的几栋高层住宅楼、一所幼儿园、一处办公场所、一家酒店以及多辆汽车也遭到损毁。

此次袭击导致三名当地居民受伤，年龄分别为21岁、59岁和74岁。医护人员对伤者进行了救治，无需住院治疗。

警方正在记录俄罗斯炮击造成的后果，核查受损情况，并受理市民的报案。

基辅警方通讯部门在Facebook上发布了这一消息。

11月25日凌晨，俄军向乌克兰发射了112架不同类型的攻击型无人机。防空部队击落并压制了88个目标，但仍有18处地点被确认遭到命中。

由于俄罗斯无人机袭击，苏梅市和塞雷迪诺-布德斯基社区有两人遇难，另有三人受伤。乌克兰国家警察于11月25日通报了这一情况。

由于俄罗斯炮击导致能源基础设施受损，扎波罗热州部分居民陷入停电。扎波罗热州行政管理局代理局长米哈伊尔·塞米金于11月25日通报了这一情况。

11月24日，俄罗斯占领军使用Shahed型喷气式无人机袭击了沃伦州科韦尔社区。其中一架无人机击中了一家企业的厂区。

11月23日，在苏姆州克拉斯诺皮尔社区，俄军用无人机精准打击了一辆运送面包和食品的汽车。袭击后引发了火灾。

11月23日星期一，位于基辅市中心的喀尔巴阡山风味牛排馆瓦特拉因俄罗斯炮击而受损。

关注我们在