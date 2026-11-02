在科米舒瓦西，俄罗斯袭击后有27人被列为失踪

在扎波罗热州的科米舒瓦萨，周一俄罗斯发动袭击后，有27人被列为失踪。此次袭击的遇难者中包括一名警察和两名国家紧急情况局工作人员。

“18人遇难，其中包括一名警察和两名国家紧急情况局救援人员。5人受伤。另有27人下落不明，”塞米金在Telegram频道上写道。

现场的搜救工作仍在进行中。

据报道，俄罗斯占领军向科米舒瓦哈市中心发射了至少9枚FAB-3000制导航空炸弹，实施了定点打击。 受袭目标中包括一所正在分发人道主义援助物资的学校。“在首次空袭后，又接连投下了九枚炸弹，目标正是人们所处的避难所，”乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示。

扎波罗热州军事行政长官米哈伊尔·塞米金通报了这一情况。

视频：俄罗斯袭击了科米舒瓦萨的一所学校，造成18人死亡——泽连斯基。

俄罗斯炮击了苏梅州27个居民点，造成6人受伤。

清晨，俄军使用喷气式无人机和光纤FPV无人机袭击了苏梅市的民用基础设施。工业区被记录到数次命中，一辆大型汽车遭到击中。

过去24小时内，苏梅州因俄罗斯袭击导致一名43岁妇女死亡，另有12人受伤。俄罗斯军队共袭击了该地区20个居民点，记录到56次袭击。

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