在顿涅茨克州克拉马托尔斯克市，医院走廊里原本是患者等待常规检查和治疗的地方，如今却挤满了伤员。由于面临俄罗斯袭击的威胁，医疗后送队无法抵达该市的部分地区。

据一名志愿者称，她在医院里看到受伤的人们裹着保暖毯。 与此同时，对于医疗队无法抵达的区域，行动不便的居民由志愿者接走。志愿者将这些人送往能够由专业服务机构接收的地点。

这些撤离行动耗时更长，且伴随着额外风险。转移过程可能会给伤者带来痛苦，而由于俄罗斯袭击的威胁，志愿者们不得不以最快的速度行动。

仅在2025年一年间，Universal Aid Ukraine团队就从危险地区疏散了1200名平民。

目前，志愿者团队正在克拉马托尔斯克、斯洛维扬斯克、马洛塔拉诺夫卡和德鲁日基夫卡地区，以及第聂伯罗彼得罗夫斯克州境内开展工作。

Universal Aid Ukraine 撤离队负责人安娜·埃尔斯伯恩德透露了这一消息。

自2026年初以来，约有5.56万人从顿涅茨克州克拉马托尔斯克市撤离，其中包括4000多名儿童。截至11月10日，该市仍有超过2万名平民滞留，其中包括334名儿童。

在顿涅茨克州克拉马托尔斯克市的某些地区，居民家中完全没有自来水供应。与此同时，由于面临俄罗斯无人机袭击的威胁，自来水公司无法组织向其中部分地区运送自来水。

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