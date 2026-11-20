11月20日，由于俄罗斯的炮击，利沃夫有两辆汽车和一处学生宿舍的窗户受损，利西尼奇村的一栋民宅也遭到破坏。市长安德烈·萨多维表示，此外，在市内某条街道上还发现了一枚导弹残骸。

据他介绍，俄罗斯无人机残骸坠落在拉扎连科街，导致两辆汽车受损，并击碎了学生宿舍的窗户。

在普柳亚街的人行道上还发现了一件危险物品——这也是火箭弹的残骸。救援人员正在现场进行处置。

在利西尼奇村，一栋私人住宅因袭击而受损。据初步消息，此次事件未造成人员伤亡，也未引发火灾。

空袭警报解除后，相关部门将对房屋进行进一步排查，并评估受损程度。

此外，根据“乌克兰能源公司”的指令，利沃夫市及利沃夫州已实施应急停电计划。市长呼吁居民留在安全地点，因为敌方的袭击仍在持续。

此前，俄罗斯喷气式无人机袭击了利沃夫及利沃夫州。利沃夫上空多次响起爆炸声，防空部队成功击退了袭击，地区行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

11月19日（周四），俄军袭击了哈尔科夫州的伊久姆。袭击导致一栋公寓楼的入口被摧毁，废墟下可能有人被困。至少有12人受伤，其中包括4名儿童。

11月19日上午，俄罗斯无人机袭击了苏姆州肖斯季的民用基础设施。袭击导致两处非住宅建筑被摧毁，另有四栋多户住宅楼受损。

在过去24小时内（11月18日），俄军对顿涅茨克州发动了1733次袭击。共有8个居民点遭到敌方炮火袭击，多栋住宅楼、一所教育机构及一处基础设施设施受损。

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