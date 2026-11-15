乌克兰针对俄罗斯石油基础设施的打击行动的主要成果在于，同时对生产、国内供应和出口施加压力，迫使侵略者削减炼油量并转而进口燃料。

“乌克兰针对俄罗斯石油基础设施实施远程打击行动的主要效果，在于同时对生产、国内供应和出口施加压力，”乌克兰国防部表示。

据该部及国际分析人士称，11月，俄罗斯的关键炼油厂、储油库和终端均遭到打击，导致俄罗斯20%至35%的炼油产能瘫痪， 俄罗斯多个地区的加油站重新实施了汽油销售限额。 由于二次加工的复杂设备维修周期长达八个月，这家全球最大的石油生产商之一被迫通过海运从土耳其、摩洛哥和埃及采购成品汽油。

来源：乌克兰国防部。

乌克兰对俄罗斯石油基础设施的打击导致其原油加工能力大幅缩减，并在这个侵略国的国内燃料市场上引发了新的问题。乌克兰国防部的报告中提到了这一点。

据柏林卡内基中心高级研究员谢尔盖·瓦库连科评估，遭袭的炼油厂约占俄罗斯汽油总产量的55%。此次破坏的严重程度可能导致部分产能停产。

11月13日凌晨，无人机袭击了俄罗斯伏尔加格勒的工业区，该地区坐落着俄罗斯最大的炼油厂之一——卢克石油-伏尔加格勒炼油厂。 袭击发生后，厂区内发生火灾，附近持续传来爆炸声。

回顾此前，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，梁赞部分地区还因此断电。

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行了一系列打击后开始实施的。

关注我们在