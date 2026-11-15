乌克兰国防部解释了对俄罗斯石油行业实施远程打击所产生的系统性影响
乌克兰针对俄罗斯石油基础设施的打击行动的主要成果在于，同时对生产、国内供应和出口施加压力，迫使侵略者削减炼油量并转而进口燃料。
“乌克兰针对俄罗斯石油基础设施实施远程打击行动的主要效果，在于同时对生产、国内供应和出口施加压力，”乌克兰国防部表示。
据该部及国际分析人士称，11月，俄罗斯的关键炼油厂、储油库和终端均遭到打击，导致俄罗斯20%至35%的炼油产能瘫痪， 俄罗斯多个地区的加油站重新实施了汽油销售限额。 由于二次加工的复杂设备维修周期长达八个月，这家全球最大的石油生产商之一被迫通过海运从土耳其、摩洛哥和埃及采购成品汽油。
来源：乌克兰国防部。
乌克兰对俄罗斯石油基础设施的打击导致其原油加工能力大幅缩减，并在这个侵略国的国内燃料市场上引发了新的问题。乌克兰国防部的报告中提到了这一点。
据柏林卡内基中心高级研究员谢尔盖·瓦库连科评估，遭袭的炼油厂约占俄罗斯汽油总产量的55%。此次破坏的严重程度可能导致部分产能停产。
11月13日凌晨，无人机袭击了俄罗斯伏尔加格勒的工业区，该地区坐落着俄罗斯最大的炼油厂之一——卢克石油-伏尔加格勒炼油厂。 袭击发生后，厂区内发生火灾，附近持续传来爆炸声。
回顾此前，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，梁赞部分地区还因此断电。
俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行了一系列打击后开始实施的。