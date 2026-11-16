俄罗斯独裁者发言人德米特里·佩斯科夫向俄罗斯宣传人员证实，11月16日，乌克兰无人机突破防线，闯入了具有战略重要性的克里米亚大桥。不过，克里姆林宫方面认为，其防空系统表现出色。

“

确实，这是一次大规模的无人机袭击。确实，正如以往一样，我们的防空系统继续相当有效地运作。该系统运行正常，”他说。

佩斯科夫指出，面对大规模打击，世界上没有任何防空系统能够完全保障目标设施的安全。

“关于大桥的情况，将由交通部提供信息。据我所知，目前正在对轻微损坏进行评估。交通部将发布相关信息，”克里姆林宫发言人补充道。

此外，佩斯科夫表示，侵略国并不想要临时停火，而是据称追求“长达数十年乃至数世纪的和平”。

“关于和平进程，我们也多次强调，这一进程耗时漫长且错综复杂。它涉及大量细节，其中每一项的重要性都难以高估。 这项工作仍在进行中，”这位独裁者的发言人总结道。

需要指出的是，11月16日凌晨，俄罗斯国防部报告称，在俄罗斯联邦领土、被占领的克里米亚以及两片海域上空拦截了1336架乌克兰无人机。

此外还有消息称，11月16日乌克兰袭击了刻赤大桥，该桥交通已被中断。

罗斯托夫州的一处石油储备库遭到袭击。

关注我们在