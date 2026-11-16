9月，俄罗斯雅罗斯拉夫尔的一家法院以拍摄在乌克兰阵亡的俄罗斯占领军墓碑为由，判处一名中年男子14年劳改营监禁。 此案凸显了俄罗斯试图掩盖其军事伤亡真实规模的现状。

此类判决通常针对危险的杀人犯，但最近俄罗斯当局警告称，拍摄军人墓地甚至可能被判处终身监禁。 自夏季以来，全俄罗斯已有数十人被捕，并在闭门审判中被指控犯有叛国罪及与乌克兰特工部门勾结。 联邦安全局（FSB）人员定期在墓地巡逻，而记录墓地的志愿者多次遭到袭击。

正如德国莱布尼茨当代历史中心代表扬·K·贝伦茨所解释的，墓地数量的持续增加令克里姆林宫感到不安，因为这直观地证明了普京战争的失败。 尽管莫斯科竭力隐瞒入侵的真实代价，但独立调查人员和外国情报机构仍记录下了巨大的伤亡数字。 《Mediazona》与BBC俄语频道（“俄罗斯200”）基于公开资料建立的联合数据库，已逐一确认近28.3万名军人阵亡。

与此同时，英国外交部和荷兰情报机构估计俄罗斯的伤亡人数超过50万人，而乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在7月曾表示，俄军阵亡人数达70万人。

当前的死亡规模远超苏联在阿富汗近十年战争中的伤亡人数，尽管掩盖真相的手法依然如故。 据北卡罗来纳大学历史学教授杰夫·琼斯称，在苏联时期，家属被禁止在墓碑上提及阿富汗（只允许使用“国际义务”一词）， 葬礼也经常被迫在夜间举行。而如今，克里姆林宫的做法则更为系统化。 2022年9月，时任国防部长谢尔盖·绍伊古曾宣布有5937人阵亡，但随后官方统计数据被列为国家机密，数据收集行为甚至被等同于间谍活动。

2024年，俄罗斯联邦统计局封锁了自“改革”时期起便持续发布、且一直是核查实际伤亡人数可靠依据的超额死亡率数据。 到了2025年底，当局还将关于认定士兵失踪或阵亡的司法案件登记册列为机密——仅在那一年的时间里，“Mediazona”就记录了近9万 此类诉讼，是往年数据的十倍。该媒体主编德米特里·特列什恰宁指出，记者们不得不不断寻找新的信息来源，以替代被当局封锁的渠道。

据军事分析师、阿列克谢·纳瓦尔尼的盟友扬·马特维耶夫分析，莫斯科之所以需要严格保密，有两个原因。 首先，通过隐瞒前线的实际生存率，当局欺骗了潜在的新兵，这使其能够继续每月招募3万名合同制士兵。 其次，克里姆林宫试图以此说服西方受众——尤其是唐纳德·特朗普——相信俄罗斯军队似乎已接近胜利。

来源：Politico

此前，吕特曾将俄罗斯一个月的伤亡人数与美国在越南战争14年中的伤亡人数进行了比较。

需要指出的是，自11月初以来，俄罗斯已损失超过2.6万名占领军。

据彭博社报道，俄罗斯在对乌克兰的战争中损失了超过1.1万名外国雇佣兵。

据联合指挥部称，目前有来自48个国家的公民因代表俄罗斯参战而被乌克兰俘虏。

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