11月10日深夜，俄罗斯遭遇了一次大规模无人机袭击，袭击波及该国数十个地区。列宁格勒州的乌斯季-卢加港成为主要袭击目标之一，该地传出爆炸声并发生火灾。 此外，据报道其他地区也有人员伤亡。

11日凌晨，俄罗斯多个地区因无人机威胁发布了空中警报。来自列宁格勒州、诺夫哥罗德州、普斯科夫州、特维尔州、斯摩棱斯克州、弗拉基米尔州、 梁赞州、萨拉托夫州、彭赞斯克州、卡卢加州、图拉州、奥廖尔州、库尔斯克州、布良斯克州、沃罗涅日州、罗斯托夫州和伏尔加格勒州等地均报告了无人机出没的情况。

此外，克拉斯诺达尔边疆区、阿迪格共和国、卡累利阿共和国、楚瓦什共和国、鞑靼斯坦共和国、乌德穆尔特共和国和奥伦堡州也发布了危险预警。

列宁格勒州的乌斯季-卢加港成为此次袭击的主要目标之一。 约凌晨3点39分，当地居民开始发布港口区域发生火灾的视频。随后，该地区州长亚历山大·德罗兹登科证实，有数架无人机击中了港口。

特维尔也听到了爆炸声。据当地居民称，俄罗斯防空系统在居民区上空进行拦截。在暂时被占领的马里乌波尔，约04:22有报道称市外区域的防空系统正在运作。

在斯摩棱斯克州，雅尔采沃市遭到袭击。据州长瓦西里·阿诺欣称，俄罗斯防空部队当晚据称在该地区上空击落了37架无人机。

阿迪格共和国和克拉斯诺达尔也传出了爆炸声。在克拉斯诺达尔，由于面临袭击威胁，当局呼吁家长暂时不要送孩子去学校和幼儿园。

俄罗斯当局称，罗斯托夫州、卡卢加州、沃罗涅日州和图拉州也启动了防空行动。其中，罗斯托夫州州长尤里·斯柳萨尔表示，该州多个地区共击落约40架无人机。

与此同时，俄罗斯国防部声称，当晚值班的防空部队据称拦截并击落了627架乌克兰无人机。

关于事态影响的报告最多来自列宁格勒州。乌斯季-卢吉港口区域在遭到袭击后发生火灾，变电站已紧急断电。

据亚历山大·德罗兹登科称，有三名港口工作人员受伤。该州州长表示，他们的伤势没有生命危险。他还表示，当晚该州上空据称击落了约150架无人机。

乌斯季-卢加港是俄罗斯通过波罗的海出口石油、石油产品、谷物及其他货物的重要枢纽之一。

俄罗斯媒体称此次袭击是今年以来针对列宁格勒州规模最大的一次。

斯摩棱斯克州亚尔采沃市一栋多户住宅楼发生火灾。州长瓦西里·阿诺欣证实有两人遇难。据他介绍，已有十名居民从该楼疏散。

在阿迪格共和国的新阿迪格亚村，“达尔格拉德”住宅区的一栋多层楼房发生火灾。 据当地居民称，无人机残骸可能坠落在屋顶上。初步确认无人员伤亡，但部分公寓的窗户被震碎。

在卡卢加州基洛夫斯基区，无人机残骸损坏了一栋私宅的屋顶、一处附属建筑、围墙及一辆汽车。

此次袭击还影响了航空交通。由于无人机威胁，普尔科沃、普斯科夫和伊热夫斯克机场的运营暂时受到限制。

普尔科沃机场的部分航班被延误或取消。两架飞往圣彼得堡的客机改降赫尔辛基。

此外，圣彼得堡还报告了移动互联网服务中断的情况。

占领研究中心负责人彼得·安德鲁什琴科通报了这一情况。

11月10日深夜，无人机袭击了俄罗斯列宁格勒州的乌斯季-卢加港。该通报中未提及袭击造成的后果。

回顾此前，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施发生火灾，且梁赞部分地区断电。

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行了一系列打击后开始实施的。

11月9日凌晨，圣彼得堡和列宁格勒州遭遇了无人机的大规模袭击。当地政府称出现了“大量无人机”，并发生了爆炸，工业设施可能遭到破坏。 受此次袭击影响，该市还出现了移动网络中断的情况。

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