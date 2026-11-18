11月17日，在俄罗斯克麦罗沃州发生的一起安-12军用运输机空难中，机上17名俄罗斯军人全部遇难。这起空难发生于2026年11月17日，地点位于亚古诺沃村附近。

据俄罗斯国防部初步数据，坠机原因系技术故障——据俄罗斯媒体报道，飞机的一台发动机在空中起火，随后飞机开始急速俯冲。 此次飞行属于例行飞行，飞行路线位于人烟稀少的地区。

俄罗斯方面公布了六名机组人员的姓名：

* 机长——M. G. 阿布拉德泽；

* 副机长——D. V. 纳扎连科；

* 导航员——I. A. 戈尔什科夫；

* 首席无线电员——I. V. 科罗瓦耶夫；

* 首席机载技师——伊·尼·谢韦列夫；

* 技师——阿·克·西尼钦。

据俄罗斯媒体报道，机上遇难者中还包括至少两名中校和两名少校。截至11月18日，俄罗斯国防部和当地政府尚未公布全部17名遇难者的完整官方名单。

来源：Telegram频道“间谍档案”。

此前，一架安-12军用运输机在俄罗斯坠毁。

在俄罗斯加里宁格勒州，一架苏-30SM战斗机发生事故。两名飞行员均成功弹射逃生，但受了伤。

此前，一架图-95MS战略轰炸机在俄罗斯坠毁。

此外，一架米-8军用直升机在俄罗斯沃罗涅日州坠毁。

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