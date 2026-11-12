11月12日，圣彼得堡发生一起汽车爆炸事件，车内有一名俄罗斯空天军上校。据俄方说法，用于引爆的爆炸物是以一种不同寻常的方式——通过气球——传递的。 与此同时，俄罗斯媒体正试图查明遇难者的身份，并提出了几种可能的版本。

据其报道，车内人员可能是俄罗斯空军第6军的三名上校之一。部分候选人因年龄不符而排除在外，另一些人则已与外界取得联系，很可能还活着。 与此同时，俄罗斯媒体“新闻社”推测，遇难者可能是居住在爆炸现场约400米外的德米特里·洛博丁。他的妻子拒绝透露丈夫是否还活着。

此外，据称参与过基辅“奥赫马特迪特”儿童医院炮击行动的一名军官也被列为可能的遇难者之一。这一信息目前尚待证实。

圣彼得堡爆炸案——关于11月12日遇难者的推测

俄罗斯联邦调查委员会尚未正式公布11月12日圣彼得堡爆炸事件中遇难上校的姓名。不过，网络上已讨论了三名候选人——人们收集了关于他们的信息，并推测了各种事件经过。

德米特里·洛博丁——现年58岁，是北方军区空军及防空部队第6军的首席导航员。当地媒体“78.ru”曾报道称正是此人遇难，但随后删除了该信息。 与此同时，“新闻社”曾致电该男子，但未获回应；随后联系上了他的妻子，但她拒绝接受采访并挂断了电话。 据悉，洛博丁居住在爆炸现场400米外——斯洛维扬卡地区舒沙里村罗斯托夫斯卡街13-15号312室。 据信息门户网站“刽子手名录”显示，该上校曾直接参与俄罗斯对乌克兰的战争。

安德烈·霍迪金现年57岁，是俄罗斯空军和防空部队第6军副司令。其职务职责为军政工作：组织针对参与俄乌战争的官兵开展宣传活动。 其居住地同样位于爆炸点附近：舒沙里村罗斯托夫斯卡街4号81室。霍迪金夫人向记者表示，她不知道丈夫的下落，而他本人也未接听电话。

维克多·波兹尼亚科夫——现年59岁，俄罗斯空军和防空部队第6航空军副司令。 “刽子手名录”网站显示，他指挥着轰炸苏梅、切尔尼戈夫和哈尔科夫地区的俄罗斯飞行员。 地址：圣彼得堡，启蒙大道15a号，482室。

俄罗斯媒体还披露了圣彼得堡爆炸事件中另外两名可能遇难者的姓名——他们是奥列格·斯基茨基上校（俄罗斯联邦第121重型轰炸机航空团团长）和伊利亚·科里亚金 （俄罗斯联邦第22轰炸航空师副师长兼参谋长）。报道还指出，这些涉案人员可能与袭击“奥赫马特迪特”事件有关。

14:30，俄罗斯Telegram频道发布消息称，遇难的上校今年51岁，驾驶一辆中国产汽车。 此外还澄清称，洛博丁和哈迪金尚在人世，而波兹尼亚科夫的年龄与描述不符：消息来源未予说明。

11月12日圣彼得堡爆炸案的幕后黑手是谁

据俄罗斯媒体援引其在俄罗斯警方的消息来源报道，在圣彼得堡向上校汽车下放置爆炸物的男子是一名31岁的俄罗斯人扬。 该男子据称跟踪受害者长达一个月（记录其外出和返回的时间、停车地点等），甚至在附近的“Lenta”超市应聘成为搬运工。 在时机成熟时，同伙收到从波罗的海地区通过气球寄来的爆炸物，并将其转交给了扬。11月12日凌晨，这名炸弹客将爆炸装置安装在该上校的汽车底部。 约7时发生爆炸：引爆方式可能是通过GPS定位器、第三方遥控，或是装置自动感应到车辆移动而触发。与此同时，这名炸弹客紧急飞往土耳其，随后又前往摩尔多瓦。

俄罗斯媒体还披露了炸弹客扬的身份。 据查，他从普斯科夫来到圣彼得堡，曾在电影院工作，对时尚潮流、选角试镜和纹身感兴趣，并且“欠下了一笔笔债务”。 俄罗斯特工部门查明，自2022年俄方发动战争以来，他曾飞往圣彼得堡，甚至向反对派人士纳瓦尔尼的“反腐败基金会”转账捐款。 在社交媒体上流传的雅纳的照片中，这位被称为“圣彼得堡破坏者”的男子——留着辫子、身着宽松服装，外表不拘一格，颇有嬉皮士风范。

俄罗斯宣传媒体对此进行了报道。

回顾一下：视频：圣彼得堡一辆载有俄罗斯上校的汽车发生爆炸。

此前，俄罗斯方面曾宣称，在乌克兰对圣彼得堡的袭击中，有飞行员丧生。



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