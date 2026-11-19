巴什基尔国立医科大学校长瓦伦丁·帕夫洛夫在乌法大学城举行的会议上，呼吁30岁以下的俄罗斯女性每人生育七个孩子，以确保国家的经济、社会和政治“伟大”。 据他估算，要实现这一目标，俄罗斯人口必须增长五倍，达到7亿人。

帕夫洛夫援引一些未指明的“早期研究”称，如果生育率无法实现快速增长，俄罗斯人“晚年生活将不会太舒适”。 与此同时，他提出的7亿这一数字早已多次出现在俄罗斯官员和亲政府人士的言论中，特别是俄罗斯总统办公厅副主任马戈梅德萨拉姆·马戈梅多夫的言论中， 尽管这一数据并不存在任何科学的人口学依据。

呼吁多生育的呼声，是在俄罗斯自2015年以来深陷人口危机的背景下发出的。 克里米亚被占领后，该国总和生育率从每名妇女1.78个孩子降至1.36个，每年新生儿数量也从194万减少到122万。 由于出生率下降，俄罗斯联邦的产科医院数量与2020年相比减少了近20%，幼儿园在园儿童人数也降至近十年来最低水平。

尽管在“人口”国家项目上投入了4万亿卢布，但在2018年至2024年间，俄罗斯人口的自然减少量仍达约400万人。 据专家估算，到2026年底，该国新生儿数量可能仅略高于100万，这主要是由于1990年代出生的人口数量较少，且正步入生育年龄， 以及因对乌克兰战争导致的收入下降和经济不确定性。

来源：UTV。

自2026年初以来，乌克兰国防军各部队利用无人机打击了超过200万个俄军目标。其中，乌克兰无人机操作员消灭或重伤了超过32万名俄军士兵。

据乌克兰武装部队总参谋部消息，在11月18日过去的一天里，乌克兰守卫者消灭了1970名俄罗斯占领军。

关注我们在