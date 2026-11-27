俄罗斯扩大了可能因向外国人披露而威胁国家安全的信息清单。该清单新增了与俄罗斯国防部签订合同的囚犯信息，以及军人及其家属的财务数据。 在特定情况下，泄露此类信息可能导致刑事起诉。

联邦安全局（FSB）的命令修改了该清单，其中列出的信息虽不属于国家机密，但若被外国来源获取，可能被用于危害俄罗斯的安全。该清单于2022年获批，当时包含60项内容。

此次新增了关于已与俄罗斯国防部签订合同以替代服刑的被判刑人员、嫌疑人及被告人的数据。具体而言，涉及此类人员数量的信息。

此外，限制还涉及俄罗斯联邦刑罚执行局（FSIN）中负责培训并派遣这些人员服兵役的员工的相关信息。

新一轮限制措施的另一部分涉及军人、国防工业综合体员工及其家属的财务信息。具体包括工资、银行账户、存款及财务义务等。 已公开的信息除外。

在特定条件下，有针对性地收集此类信息并将其传递给外国政府、组织或公民，可能成为将某人认定为“外国代理人”的依据。

如果信息传递发生在威胁俄罗斯安全的情况下，相关行为可能被定性为《俄罗斯联邦刑法典》第275.1条规定的“与外国或外国组织进行秘密合作”。

该条第一款规定，处以三年至八年有期徒刑，并处以不超过100万卢布的罚金。

据《重要故事》杂志报道，俄罗斯常将第275.1条称为“轻度叛国罪”。 人权活动人士指出，该条款常被用于政治迫害，而安全部门也经常将依据该条款提起的案件重新定性为“叛国罪”。

需要指出的是，俄罗斯警方仍在继续拘留男性，并强迫他们与俄罗斯国防部签订合同，以被派往前线参与对乌克兰的战争。

2026年第三季度，在关于新一轮动员传闻的背景下，俄罗斯人纷纷涌向格鲁吉亚、亚美尼亚和塞尔维亚。 前往这三个在反战移民中颇受欢迎的国家的俄罗斯公民总数，创下了近17年来的新高。联邦安全局（FSB）边防局的统计数据证实了这一点。

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