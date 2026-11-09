在苏梅市，一架FPV无人机袭击了电力公司员工的车辆，导致三名乌克兰国家电力公司员工受伤

在苏梅市，一架俄罗斯FPV无人机对载有电力工作人员的车辆实施定点袭击，导致乌克兰国家电力公司“乌克兰能源”的三名员工受伤。其中一名伤者情况危急。

据该公司消息，俄罗斯军方于今晨用无人机袭击了这辆载有电力工作人员的汽车。

“今天上午，在苏梅市，俄军使用FPV无人机对载有我们电力工作人员的车辆进行了精准袭击。三名‘乌克兰能源’员工受伤，”该通报称。

三名伤者均已被送往医院。其中一人情况危急。

“乌克兰能源公司”强调，俄罗斯不仅继续袭击能源基础设施，还针对那些保障其运行并修复受损设备的员工。

“俄罗斯不仅持续有针对性地袭击能源基础设施，还袭击那些保障其运行并修复受损设备的人员。 我们的电力工作者每天都在持续的危险中工作，只为确保乌克兰民众能获得电力。而今天的袭击——再次证明了这项工作付出了多大的代价，”该公司补充道。

乌克兰国家电力公司“乌克兰能源”在Telegram上发布了这一消息。

2026年11月9日上午，俄军再次出动攻击型无人机袭击基辅。由于敌方袭击，首都多处发生火灾。

11月9日晚间至夜间，俄军对罗夫诺州北部地区发动了袭击。敌方袭击导致能源设施和民用基础设施受损。

11月9日周一凌晨，俄军对哈尔科夫州伊久姆市发动了无人机与制导航空炸弹相结合的联合打击。袭击导致平民伤亡。

11月9日（周一）傍晚至当晚，俄军对切尔卡瑟州境内发动了袭击。袭击导致关键基础设施和民用基础设施受损。

11月9日凌晨，俄军对乌克兰发动了大规模空袭。敌军在袭击中动用了317架各类型攻击型无人机，包括喷气式无人机，以及“班德罗尔”制导武器。

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