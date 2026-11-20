11月20日星期五，利沃夫州、扎卡尔帕蒂亚州和伊万诺-弗兰科夫斯克州实施了紧急停电。原因是俄罗斯袭击能源基础设施后，电力系统面临严峻局面。

“由于敌方对能源基础设施的袭击，电力系统形势极为严峻。为稳定其运行，三个州不得不采取紧急限电措施，”公告中称。

电力部门正致力于稳定电力系统运行并恢复对用户的供电。关于紧急限电措施的最新变化，将另行通知。

11月20日上午，俄军对乌克兰西部地区发动了大规模的导弹和无人机袭击。利沃夫和伊万诺-弗兰科夫斯克均传出爆炸声。

据利沃夫州军事行政长官马克西姆·科齐茨基称，该地区遭到了巡航导弹和喷气式无人机的袭击。利沃夫的防空系统曾多次启动。

伊万诺-弗兰科夫斯克市长鲁斯兰·马尔钦基夫表示，爆炸后电网电压出现异常。因此，马泽帕街上的无轨电车已切换至自主运行模式。

基辅实施紧急断电

受俄罗斯袭击影响，基辅佩切尔斯基、索洛缅斯基、戈洛西夫斯基、第聂伯罗夫斯基和达尔尼茨基部分地区断电。

首都其他地区也实施了紧急停电措施。

乌克兰国家能源公司（Ukrenergo）通报了这一情况。

11月20日，由于俄罗斯的炮击，利沃夫有两辆汽车和一处学生宿舍的窗户受损，利西尼奇村的一栋私人住宅也遭到破坏。市长安德烈·萨多维表示，在该市的一条街道上还发现了一枚火箭弹的残骸。

需要指出的是，俄罗斯的喷气式无人机袭击了利沃夫及利沃夫州。利沃夫上空多次响起爆炸声，防空部队成功击退了袭击，地区行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

11月19日（周四），俄军袭击了哈尔科夫州的伊久姆市。袭击导致一栋多户住宅楼的入口被摧毁，废墟下可能仍有人员被困。至少有12人受伤，其中包括4名儿童。

11月19日上午，俄罗斯无人机袭击了苏姆州肖斯季的民用基础设施。袭击导致两处非住宅建筑被摧毁，另有四栋多户住宅楼受损。

在过去24小时内（11月18日），俄军对顿涅茨克州发动了1733次袭击。共有8个居民点遭到敌方炮火袭击，多栋住宅楼、一所教育机构及一处基础设施设施受损。

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