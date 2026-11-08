在日托米尔，由于俄罗斯的袭击，140栋住宅失去了集中供暖

在日托米尔，由于俄罗斯对市内一座供热站发动袭击，相关设备遭到损毁。目前，共有140栋住宅楼以及教育机构和门诊部处于无集中供热状态。

“昨天，俄罗斯袭击了日托米尔的一处供热站。袭击导致设备受损。截至今天上午，共有140栋住宅楼无法获得集中供暖，”通报中写道。

市议会进一步说明，目前不仅住宅楼，该市某区的教育机构和门诊部也处于无供暖状态。

市政服务部门彻夜抢修，全力消除袭击造成的后果。与此同时，其中一家市立医院已成功恢复供暖。

“市政部门彻夜工作。其中一家市立医院已恢复供暖。部分住宅楼和地区医院正在转接至另一座锅炉房供暖，”市议会方面表示。

目前，日托米尔的供热恢复工作仍在进行中。

吉托米尔市议会通过Facebook发布了这一消息。

在扎波罗热，一架俄罗斯无人机袭击一辆民用汽车，导致一名54岁男子受伤。伤者已被送往医院救治。

今天（11月8日）上午，俄军出动无人机袭击了第聂伯河郊区。此次袭击造成一人死亡，另有一人受伤。此外，至少有一栋民宅被毁，中弹地点随即发生火灾。

由于俄罗斯无人机夜间袭击沃伦州，卢茨克区一家农业企业的厂区内发生火灾。目前火势已得到控制，暂无人员伤亡报告。

11月8日上午，俄军在敖德萨再次袭击了一处此前曾遭袭击的食品仓库。击中后引发了一场大规模火灾。

11月7日，顿涅茨克州因俄罗斯炮击导致5名平民死亡。其中3人在克拉马托尔斯克遇袭身亡，另有2人分别在比连斯克和德鲁日基夫卡丧生。

11月8日凌晨，一架俄罗斯无人机袭击了哈尔科夫州的一处关键基础设施。此次袭击导致约25万用户断电。

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