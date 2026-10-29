10月，俄罗斯的军方伤亡人数创下战争爆发以来的最高纪录

截至10月29日，俄罗斯军队本月的人员伤亡已达49 040人。据乌克兰武装部队总参谋部数据，这是自俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来最高的月度伤亡数字。

总参谋部指出，此前最高纪录是在2024年12月创下的，为48 670人。

截至目前，10月敌军的日均伤亡人数约为1,750人。

“俄罗斯军队的伤亡人数持续攀升：2026年2月为26 090人， 9月为46,230人，10月（截至10月29日）为49,040人，”总参谋部指出。

军方强调，这一点至关重要，因为敌军的伤亡速度已超过其补充部队的能力，战争的每一个月对俄罗斯军队来说都代价越来越高。

乌克兰武装部队总参谋部在Facebook上发布了这一消息。

总参谋部更新了截至10月29日俄罗斯在对乌战争中的伤亡数据。

此前，总参谋部通报称，过去24小时内共发生181起交火事件，其中波克罗夫斯克方向的袭击最为频繁。

截至2026年10月28日的乌克兰战事地图及最激烈战区。

乌克兰国民卫队第2军团“宪章”的官兵在库皮扬斯克方向实施了代号为“维莱斯”的地下特种行动，已向敌方腹地推进超过15公里。 10月27日，指挥官米哈伊洛·德拉帕蒂、伊戈尔·奥博连斯基和帕维尔·帕利萨向乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基汇报了行动的初步成果。

10月26日及27日凌晨，乌克兰国防军各部队对卢甘斯克州、顿涅茨克州和扎波罗热州的俄罗斯占领军军事设施实施了成功打击。 特别是，位于卢甘斯克州迪亚科沃和顿涅茨克州奥戈罗德涅等居民点附近的俄罗斯联邦军队弹药库遭到打击，这大大削弱了敌人在前线的火力。

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