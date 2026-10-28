切尔卡斯克州检察院的检察官对一名乌克兰公民作出了缺席指控，据调查显示，该公民曾参与占领斯洛维扬斯克，并指挥“顿涅茨克人民共和国”（DNR）武装团体的侦察排。 他被指控犯有参与恐怖组织及协助其活动罪，依据为《乌克兰刑法典》第258-3条第1款。

据调查显示，2014年4月，该男子自愿加入所谓“顿涅茨克人民共和国”的武装力量，并参与了对顿涅茨克州斯洛维扬斯克市的占领行动。 在此期间，他对执法人员和乌克兰武装部队军人进行了武装抵抗。

2014年12月，他被任命为某非法武装团体的侦察排排长。 据调查称，截至2016年12月，该嫌疑人仍在斯洛维扬斯克和尼古拉耶夫卡地区持续参与针对乌克兰国防军的武装对抗。

特别是，他曾使用枪支袭击乌克兰军人及装甲车辆，协助恐怖组织开展活动。

切尔卡斯克州检察院的检察官正与切尔卡斯克州安全局的工作人员共同开展庭前调查。

目前正在采取措施搜捕该嫌疑人。调查仍在进行中。

身处临时被占领土并不免除对所犯罪行的责任。

来源：切尔卡斯克州检察院

顿涅茨克州拘留了两名试图前往基辅的俄罗斯军人。

此前，乌克兰安全局在沃伦州拘留了一名企图前往欧洲的前俄罗斯女军人。

视频：一名俄罗斯间谍因指挥对基辅和波尔塔瓦州的袭击而被捕。

乌克兰武装部队内部揭露了一名FSB特工，该特工曾指挥俄罗斯对无人机操作员分队发动袭击。

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